Populer Properti, Trik Menata Furnitur hingga Skema Sewa Rumah Jadi Hak Milik

Jakarta: Beberapa berita di kanal properti Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Di antaranya trik menata furnitur yang tepat hingga skema sewa rumah jadi hak milik.Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id pada Senin, 21 Februari 2022:Kehadiran furnitur di rumah tak hanya menunjang kenyamanan, tetapi juga keindahan dalam ruangan. Namun, menata furnitur bisa menjadi tugas yang menakutkan.Saat menata ruangan kosong, Anda ingin sesuatu yang praktis dan menyenangkan mata. Maka dari itu, untuk menata furnitur ada aturan yang perlu diikuti agar tak salah.Berikut ini cara menata furnitur yang tepat, dikutip dari The Spruce.Baca selengkapnya di sini Pembangunan apartemen Antasari Place di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan kembali dimulai Juni 2022. PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) sebagai pemegang saham pengendali PT Prospek Duta Sukses (PDS) memastikan proyek akan berjalan sesuai rencana.Apartemen Antasari Place sebelumnya bernama Antasari 45 sempat dikeluhkan konsumen lantaran tak juga menyelesaikan pembangunan. PDS saat itu menjanjikan apartemen rampung Oktober 2017.President Director & CEO INPP Anthony Prabowo Susilo menjelaskan telah melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk mengembalikan kepercayaan pembeli untuk mewujudkan proyek Antasari Place.Baca selengkapnya di sini PT Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan kajian untuk meluncurkan skema pembiayaan sewa beli atau rent to own. Skema ini akan sangat memudahkan konsumen untuk menikmati dahulu tempat tinggal yang ingin dimilikinya sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli."Ini pasarnya ada, terutama bagi para milenial yang senangnya enggak terikat di satu spot, jadi mungkin sewa dulu. Di tahun ke-5 sudah betah, cocok, lalu bisa memutuskan untuk memiliki. Jadi kita buat program rent to own," ujar Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, Senin, 21 Februari 2022.Selain untuk memfasilitasi kebutuhan kepemilikan hunian masyarakat, skema rent to own disiapkan BTN untuk mengatasi permasalahan kelebihan pasokan atau over supply hunian, khususnya unit apartemen.Baca selengkapnya di sini