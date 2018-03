UFO Minus Alien ala Star Wars

Pada 2021 mendatang, sebuah 'UFO' dijadwalkan 'mendarat' di tengah taman kota Los Angeles, Amerika Serikat. Berbeda dengan di film-film yang digambarkan misterius dan menculik manusia, 'UFO' yang satu ini justru terbuka bagi umum.Warga masyarakat bebas masuk untuk melihat-lihat interior dan bahkan berlama-lama menikmati fasilitasnya. Bebas keluar kapan saja, dijamin tidak ada mahluk alien yang akan menculiknya untuk riset atau kerja paksa di pertambangan planet di luar angkasa.Itu semua karena UFO tersebut adalah sebuah museum di kompleks Exposition Park. Nama lengkapnya Museum of Narrative Art. Museum seni ini bertetangga dengan The Natural History Museum of Los Angeles County, The California African American Museum dan California Science Center.Bila bentuknya serupa pesawat luar angkasa karena pemiliknya adalah George Lucas, sang sutradara film Star Wars yang legendaris. Ditambah lagi arsiteknya adalah Ma Yansong dari Architects MAD yang dikenal dengan desain bergaya neo-futuristik."Pesawat luar angkasa yang futuristik telah mendarat di lingkungan yang alami. Semua lapisan masyarakat dipersilahkan untuk menikmati surga budaya ini," jelas Ma Yansong dikutip dari Inhabitat , Senin (19/3/2018).Museum of Narrative Art di berdiri di atas lahan seluas hampir sembilan hektar. Ruangan galeri khusus dibuat untuk menampilkan film, ilustrasi dan juga komik. Boleh jadi ada ksatria Jedi dan Darth Vader.Interior bangunan dirancang terbuka sehingga memungkinkan sinar matahari. Lantai pertama dan atap digunakan sebagai taman sehingga warga bisa piknik dan berolahraga di sana.Penasaran masuk ke 'UFO' senilai USD 1,5 miliar ini? Tunggu hingga selesai pembangunannya pada 2021 ya.May the force be with you...(LHE)