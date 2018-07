Beacon 'warisan' warna-warni di Nairobi

Pusat perbelanjaan di Nairobi, Kenya ini dirancang mirip taman bermain anak-anak, berwarna-warni. Gedung bernama The Beacon ini dirancang Will Alsop, seorang arsitek asal Inggris yang meninggal pada 12 Mei 2018.Alsop dikenal karena rancangannya yang berwarna-warni terang dan juga memiliki bentuk tidak lazim. Karyanya identik dengan warna, ekspresif dan energik. Setelah meninggal, proyek tersebut diserahkan kepada All Design.Bangunan yang diperkirakan rampung pada 2020 tersebut merupakan karya satu-satunya Alsop di Afrika. Selain itu, pusat perbelanjaan ini juga merupakan proyek terakhir Alsop sebelum meninggal.Melihat luas lahannya, The Beacon merupakan proyek ambisius. Alsop menghiasi pusat perbelanjaantersebut dengan monorail jellybean, tangga yang terinspirasi piano.Pusat perbelanjaan tersebut dirancang dengan struktur terbuka, toko-toko dan restorannya akan beratap taman-taman indah. Fasad bangunan dibalut dengan kanopi kain di bagian atas dan dilapisi dengan panel porselin berwarna monokrom.Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan juga dirancang dengan tema pabrik yang manis untuk memenuhi keinginan Alsop tentang arsitektur yang selalu menyenangkan. Pusat perbelanjaan ini akan berisi beberapa kemewahan yang menyenangkan, mulai dari wahana bermain seperti komidi putar hingga slide spiral."Beacon ini dimaksudkan untuk membawa kesenangan bagi penduduk setempat dan turis. Warna-warna cerah dan pola fasad yang mencolok akan mengisyaratkan hiburan dan fasilitas rekreasi di dalamnya," kata Marcos Rosello dilansir Curbed Selain mal, terdapat sebuah menara perkantoran tujuh lantai yang sedang dibangun. Kedua proyek didukung pengembang Kiloran Development Group yang berbasis di Nairobi."Kami tertarik dengan ide-ide Kiloran untuk mal di Nairobi dan senang dapat menciptakan mal terbuka dengan fokus keberlanjutan, kesenangan dan keluarga," ungkap Marcos.(LHE)