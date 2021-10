The Tulip, Bangunan Kontroversial di London

Penuh kontroversi

Pembangunan The Tulip akhirnya disetujui oleh Kementerian Perumahan. Desain: Foster + Partners

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Landmark baru London

Pembangunan The Tulip akhirnya disetujui oleh Kementerian Perumahan. Desain: Foster + Partners

(KIE)

London: Rencana pembangunan The Tulip di London, Inggris mendapat lampu hijau. Kementerian Perumahan bakal menyetujui pembangunan objek wisata berbentuk tulip tersebut.Menteri Perumahan Michael Gove diperkirakan akan menyetujui pembangunan The Tulip, dan mengesampingkan keputusan Wali Kota London Sadiq Khan yang sebelumnya menolak izin pembangunan.Keputusan tersebut akan diumumkan paling lambat 11 November 2021. Mantan Menteri Perumahan sebelumnya Robert Jenrick rencananya akan membuat keputusan yang sama pada September, namun dia dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet.Gedung yang dirancang studio Foster + Partners penuh kontroversi karena mendapat penolakan dari Sadiq Khan. Alasannya, gedung tersebut dianggap tidak ramah publik dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.Selain itu, pembangunan The Tulip juga dianggap bakal melanggar pedoman perencanaan kota dan mengganggu sistem radar Bandara London City.Khan juga mengatakan bahwa desain The Tulip dianggap kurang berkualitas untuk lokasi yang dianggap menonjol dan mempengaruhi pemandangan ke arah Tower of London World Heritage Site.Norman Foster, pendiri Foster + Partners juga mengatakan bahwa proyek itu "tak terhindarkan dari kontroversi", namun bisa menjadi simbol atau landmark baru London.Meskipun banyak penolakan, namun The Tulip mendapat dukungan dari Ketua Arsitektur London Peter Murray. Menurutnya, pembangunan gedung tersebut dapat membantu kota pulih dari pandemi covid-19."Seluruh London membutuhkan pusat yang kuat jika kita ingin tetap menjadi kota global. Jika ingin melakukannya, dibutuhkan investasi seperti The Tulip," katanya dikutip Dezeen.The Tulip, seperti namanya gedung tersebut memiliki desain menyerupai bunga tulip. Gedung setinggi 300 meter tersebut dirancang oleh Foster + Partners.The Tulip dirancang pada 2018 untuk menempati lahan sebelah The Gherkin yang juga dirancang oleh Foster + Partners. The Gherkin merupakan gedung pemenang Stirling Prize.The Tulip akan berisi dek observasi yang dapat diakses publik yang dilengkapi dengan bar dan restoran. The Tulip bakal menjadi bangunan tertinggi di distrik keuangan Kota London.Menurut Telegraph, pemerintah mendukung City of London Corporation, yang awalnya menyetujui The Tulip dan menetapkan kawasan tersebut sebagai tujuan kelas dunia."Tulip akan memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Square Mile dan menjadi tujuan kelas dunia," ujar juru bicara City of London Corporation kepada Telegraph.Tulip bukan satu-satunya gedung kontroversial untuk tengara baru London yang ditentang oleh Khan. Pada 2017, Garden Bridge yang dirancang oleh Thomas Heatherwick dibatalkan karena kurangnya dukungan dari Wali Kota.