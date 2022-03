5 Pekerjaan Ini Masa Depannya Cerah, Paling Dibutuhkan di Indonesia

5 Pekerjaan yang Dibutuhkan di Masa Depan

1. Data Science Specialist

2. Machine Learning Engineers

3. Patient Access Representatives

4. Career Coordinators

5. Government Representatives

Jakarta: Menentukan karier bagi sebagian orang menjadi momen yang butuh pertimbangan besar. Beberapa pertimbangan yang menentukan pilihan karier seseorang umumnya merupakan besar gaji atau tawaran yang diberikan, kesesuaian minat, kesesuaian lingkungan kerja, hingga besarnya peluang karier di kemudian hari.Kalau kamu kira-kira sudah menentukan tujuan karier belum? Atau kamu pun sedang bimbang menentukan profesi yang ingin kamu geluti nantinya? Sebagai bahan perimbangan, berikut adalah lima pekerjaan yang paling dibutuhkan masa depan di Indonesia dilansir dari artikel ZeniusBerdasarkan LinkedIn Jobs on the Rise 2022: The 20 Southeast Asia Roles That Are Growing in Demand, berikut adalah 5 pekerjaan yang akan dibutuhkan pada tahun 2022 di Indonesia.Di masa yang serba digital seperti saat ini, data memegang peranan penting, lho. Dengan data, kamu bisa mencari tahu tren dalam masyarakat, mencari tahu kebutuhan pasar, dan menghadirkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka.Nah, data science specialist inilah profesi yang bertugas menghimpun data tersebut dan melakukan analisis dan interpretasi untuk meningkatkan kualitas bisnis perusahaan. Makanya, enggak heran, deh, kalau profesi data science specialist jadi cukup banyak dibutuhkan dan diminati.Umumnya, untuk menjadi seorang data scientist dibutuhkan kualifikasi penguasaan analisis data berbasis komputer yang mumpuni. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk menggeluti profesi ini biasanya adalah lulusan bidang sains data ataupun komputer.Kemampuan yang dimiliki untuk berkarir sebagai seorang data scientist adalah machinelearning, Python (bahasa pemrograman),Tableau, dan sebagainya. Beberapa perusahaan yang membuka posisi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, pelayanan, e-commerce, hingga e-learning Kamu senang bermain TikTok? Sadar tidak sadar kalau kita sedang mencari sesuatu, misalnya hair dryer, tiba-tiba sebagian besar beranda kita bermunculan video yang berkaitan dengan hair dryer? Nah, hal tersebut merupakan contoh hasil kerja seorang machine learning engineers.Machine learning engineers adalah profesi yang bertugas mengimplementasikan algoritma data artificial intelligence pada produk atau aplikasi. Karena nantinya kamu akan banyak berhubungan dengan data digital, maka umumnya lulusan bidang komputer akan berpeluang mengambil profesi ini.Beberapa skills yang perlu dikuasai dalam profesi ini adalah kefokusan, TensorFlow, dan keterampilan komputer. Profesi ini umumnya dibutuhkan dalam perusahaan bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan pengembang software.Pandemi covid-19 ternyata membuat peluang pekerjaan di bidang kesehatan ikut meningkat, salah satunya seperti patient access representatives. Patient access representatives adalah profesi yang bertugas menemani dan melayani pasien melewati proses administrasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.Jadi, sebagai seorang patient access representatives, kamu berkewajiban mendampingi pasien melewati seluruh prosedur di rumah sakit, mulai dari pendaftaran sampai proses pembayaran.Oleh karena itu, skills yang dibutuhkan oleh profesi ini adalah komunikasi, pengetahuan terkait regulasi, dan manajemen waktu. Profesi ini umumnya terbuka untuk lulusan SMA atau sarjana apa pun, namun lulusan di bidang kesehatan akan menjadi nilai tambah. Tertarik menggeluti karier di profesi ini?Belakangan ini kamu sering melihat video-video seputar tips interview ataupun membuat CV? Ternyata, dunia pekerjaan yang semakin ketat membuat persiapan pelamarnya pun semakin optimal, salah satunya dengan mencari jasa koordinator karier atau career coordinator.Seorang career coordinator bertugas memberikan saran kepada siswa atau pelamar kerja terkait dengan peluang karirnya. Kemampuan yang dibutuhkan untuk menopang kariermu di profesi ini adalah skill komunikasi, recruiting, dan public speaking.Bidang pekerjaan yang membutuhkan profesi ini di antaranya e-learning, human resources, dan education management. Tidak ada jurusan khusus yang dijadikan kualifikasi profesi ini, namun umumnya kamu harus telah meraih gelar sarjana.Di masa pandemi ini, sering sekali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perkantoran. Nah, supaya kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka umumnya setiap perusahaan memiliki government representatives yang berperan menjembatani perusahaan dengan sektor pembuat kebijakan.Government representatives adalah profesi yang dapat diibaratkan sebagai penghubung antara pemerintahan dengan sektor publik. Dengan begitu, tanggung jawab profesi ini adalah memastikan hubungan perusahaan dan klien tetap terjaga dengan baik seiring dengan penerapan regulasi.Baca juga: 5 Kriteria yang Harus Dipenuhi untuk Berkarier di Bank Indonesia Untuk menjadi seorang government representatives, dibutuhkan kemampuan komunikasi, public speaking, dan public relations yang mumpuni. Oleh karena itu, profesi ini umumnya diisi oleh lulusan hukum, ilmu politik, atau kebijakan publik. Tapi, lulusan bidang lain pun juga tetap berpeluang, kok.Nah, kira-kira itulah 5 pekerjaan yang akan dibutuhkan di masa depan yang bisa kamu pertimbangkan. Kalau kamu kira-kira tertarik menggeluti profesi yang mana, nih?