Berminat Kuliah di Jerman? Ini Universitas Terpopuler untuk Mahasiswa Internasional

Jakarta: Jerman menjadi salah satu negara di Eropa yang cukup populer di kalangan mahasiswa internasional. Selain kualitas pendidikan yang bagus, Jerman menjadi salah satu negara yang ramah terhadap mahasiswa internasional.Bagi kalian yang berminat kuliah di Jerman, Berikut ini ada beberapa perguruan tinggi populer untuk mahasiswa internasional di Jerman melansir Ehef:Universitas ini menduduki peringkat 88 sebagai universitas terbaik di dunia versi THE. Kampus ini bisa dibilang sangat populer di kalangan mahasiswa internasional.Freie University of Berlin menargetkan sepertiga dari total mahasiswanya merupakan mahasiswa internasional. Sebagai informasi, universitas ini cukup kuat di bidang Art and Humanities dan Social Sciences. Bahkan, pada 2015 menurut THE, Art and Humanities di Freie University of Berlin menduduki peringkat pertama untuk wilayah Jerman lho.Selain itu Freie University of Berlin juga memiliki kantor cabang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Rusia, Tiongkok, Mesir dan juga India. Hal ini membuat universitas semakin mudah menarik minat mahasiswa internasional.Baca: Selain Pemandangan Nordik, Ini 5 Alasan Kuliah di Denmark Bakalan Seru Jumlah mahasiswa asing di salah satu universitas tertua di Jerman ini berada di persentase yang cukup besar, yaitu lebih dari 10 persen (dari total mahasiswa). Universitas ini menduduki peringkat ke-62 sebagai universitas terbaik di dunia menurut ranking THE.Bagi yang memiliki minat tinggi dalam riset sains sangat disarankan untuk apply ke Humbolt University of Berlin. Sebab, Humbolt University of Berlin merupakan salah satu universitas yang fokus terhadap riset khususnya di bidang sejarah sains, ekonomi kuantitatif dan Climate and Sustainability.