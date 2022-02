9 Cara Belajar Efektif Siswa Gap Year di UTBK-SBMPTN dan Jalur Mandiri

1. Temukan kelebihan dan kuasai materi belajar

Jakarta: Siswa gap year atau siswa yang lulus SMA sederajat pada tahun 2020 dan 2021 masih memiliki kesempatan untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri di tahun 2022. Siswa gap year bisa mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( UTBK SBMPTN ) maupun jalur mandiri Sebagai siswa gap year, tentu harus mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi seleksi. Siswa gap year harus mampu bersaing dengan lulusan baru yang terbilang masih memiliki ingatan kuat terkait mata pelajaran.Melansir laman Ruangguru, ada sembilan cara yang dapat diterapkan siswa gap year untuk kembali menyegarkan ingatan tentang pelajaran. Berikut cara belajar cara belajar efektif agar dapat mengerjakan soal ujian dengan maksimal:Materi pelajaran yang diujikan untuk seleksi perguruan tinggi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni Soshum dan Saintek. Tentu kamu telah akrab dengan sebutan kategori ini.Jurusan atau program studi yang kamu pilih memengaruhi kategori ujian ini. Tes Kemampuan Akademik (TKA) berisikan materi-materi pelajaran yang umumnya telah dipelajari di sekolah.Sedangkan materi-materi pelajaran ekonomi, sejarah, dan geografi untuk kategori Soshum dan kimia serta biologi untuk kategori Saintek. Selain itu, diujikan pula mata pelajaran matematika.Walaupun terdengar sederhana, namun soal-soal yang diujikan ini punya tingkatan atau level kesusahan tertentu, seperti level higher order thinking skill (HOTS). Memaksimalkan pengerjaan soal ujian dapat kamu siasati dengan mendalami mata pelajaran tertentu yang menjadi kelebihanmu.Dengan begitu, ketika mengerjakan soal nanti, kamu dapat menentukan soal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Waktu pengerjaan ujian menjadi lebih efisien karena kamu tidak berkutat hanya pada satu soal.Baca juga: Tak Cuma SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri! Ini Jalur Lain Masuk Perguruan Tinggi Negeri Selain dua kategori tersebut, diujikan pula soal Tes Potensi Skolastik (TPS). Dalam menjawab soal ini, kamu butuh perhatian khusus.Jenis soal TPS mendorong kamu untuk menganalisis soal lebih dalam. Terdapat soal untuk uji kemampuan kognitif, logika, serta pemahaman umum.Mencari teman seperjuangan gap year dapat membantu proses belajarmu. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa sendiri.Syarat agar proses belajar kelompok memberikan hasil yang maksimal, kamu harus lebih selektif dalam memilih teman. Menemukan teman yang dapat saling mendukung itu sangat berharga.Kiat ketiga untuk belajar efektif bagi kamu yang gap year ialah rajin untuk melatih kemampuanmu. Cara yang dapat kamu lakukan ialah membaca contoh soal, meneliti serta menganalisisnya. Kamu dapat membaginya berdasarkan mata pelajaran atau jenis soal yang diujikan, yakni TPA atau TPS.Untuk bisa diterima di kampus impian, tentu kamu harus mencari tahu apa saja persyaratan, keketatan, hingga standar nilai yang dibutuhkan. Setelah mengetahui semua hal terkait penerimaan, kamu harus melihat lagi sejauh mana kemampuanmu.Dengan mengetahui kemampuan diri, kamu jadi bisa memperkirakan usaha yang harus dilakukan untuk meraihnya. Penting juga untuk menysun target. Target ini bisa berupa target belajar, target nilai yang ingin kamu dapat, dan target jurusan.Setelah tahu target, kamu jadi bisa menyusun strategi agar peluang kamu untuk masuk ke jurusan di PTN semakin besar.Buat jadwal belajar yang efektif dengan tetap memperhatikan banyaknya materi yang harus dipelajari. Jadwal yang terlalu padat juga akan membuat kamu cepat lelah.Pastikan tiap pelajaran yang dimasukan ke dalam jadwal belajar bisa dipelajari semaksimal mungkin. Jangan buru-buru pindah ke materi lain karena ingin cepat menyelesaikan waktu belajar ya.Persiapkan mental dan fisik dalam menghadapi tes UTBK dan tes masuk kampus lainnya dengan cara rajin mengikuti tryout. Ini berguna karena biasanya try out yang diselenggarakan mirip dengan tes UTBK.Kamu bisa berlatih mengerjakan soal hasil serta belajar managemen waktu dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Hasil dari try out juga bisa menjadi bahan pertimbangan kamu dalam memilih jurusan.Jika kamu sudah berkali-kali mengikuti try out dan hasilnya tidak meningkat, maka kamu bisa mulai mempertimbangkan untuk memilih jurusan lain. Atau belajar lebih giat untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi juga dapat dilanjutkan.