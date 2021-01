Bahas Perangkat Peredam Gempa, Paper UGM Terbaik di Ajang SCESCM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Paper ID:243 dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil meraih best paper dan best speaker pada ajang International Confrence on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials (SCESCM) yang berlangsung di Malaysia. Forum ini merupakan konferensi berskala internasional yang diadakan setiap dua tahun sekali.Tahun ini, The 5th SCESCM diselenggarakan Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Mengangkat tema 'Transforming The World, Foster The Suistenable Development Goals', SCESCM kali ini sebagai forum berdiskusi antar peneliti, praktisi, dan akademisi di bidang teknik sipil untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan."SCESCM 2020 kali ini diikuti oleh 280 pemakalah dari berbagai universitas dan negara di dunia," ujar anggota tim PaperID:243 Ali Awaludin mengutip siaran pers UGM, Rabu, 20 Januari 2021.Ia menjelaskan SCESCM 2020 terdiri dari dua tahap, yaitu paper submission dan konferensi. Tahap paper submission dilaksanakan hingga 31 Juli 2020, dan paper yang telah lolos review kemudian diusulkan untuk mengikuti konferensi yang diadakan pada 8-9 Desember 2020."SCESCM 2020 memberikan penghargaan untuk dua kategori, yaitu best paper dan best speaker, dan dua-duanya kita raih," jelasnya.Tim Paper ID:243 Fakultas Teknik UGM terdiri dari Andika Monanta Emilidardi, Angga Fajar Setyawan, Ali Awaludin, Iman Satyarno, dan Mukhlis Sunarso. Paper ID:243 membahas soal perancangan perangkat peredam gempa multi arah.