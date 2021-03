Mahasiswa ITS Ciptakan Drone Bantu Kurangi Kecelakaan Kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Tim mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menciptakan drone atau pesawat tanpa awak berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Drone ini disebut bisa menghindarkan dari potensi kecelakaan kerja.Mahasiswa yang mengembangkan ini yaitu Hammam Dhiyaurrahman Yusdin, Muhammad Adrian Fadhilah, dan Inggita Nirmala Putri Wardhana dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, serta Alif Aditya Wicaksono dari Departemen Teknik Komputer. Tergabung dalam Tim Bramunastya ITS, mereka berhasil menciptakan drone pengawas lingkungan kerja yang dinamakan Environment and Human Safety Surveillance (ERASTY).Ketua tim, Hammam menjelaskan, drone ini terintegrasi dengan AI yang menggunakan nama algoritma You Only Look Once (YOLO) dan dilengkapi rangkaian sensor arduino. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya indikator tindakan tidak aman dari Alat Pelindung Diri (APD) pekerja seperti rompi, baju lengan panjang, helm, kacamata, dan sarung tangan.Baca: E-Keramba, Inovasi Mahasiswa ITS untuk Bantu Nelayan Hammam menjelaskan, ERASTY juga dilengkapi dengan sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman kebakaran dan gas berbahaya. Tidak hanya itu, pada drone dilekatkan sensor proximity sehingga bisa secara otomatis mendeteksi potensi terjadinya tabrakan dengan objek."Kami namakan itu fitur Smart Collision untuk menghindarkan drone dari halangan di lingkungan kerja," tutur Hammam, Jumat, 5 Maret 2021.Mahasiswa kelahiran Gresik ini menambahkan, cara kerja dari ERASTY dimulai dari sistem perangkat kerasnya. Perangkat keras yang berupa rangkaian sensor akan menerima sinyal dari kondisi lingkungan kerja, nantinya sinyal yang ditangkap dikirim ke perangkat lunak yang akan menentukan potensi bahaya di lingkungan kerja.Apabila ERASTY mengidentifikasi tindakan atau kondisi yang tidak aman, maka sistem peringatan akan diaktifkan sebagai pengingat pekerja tentang bahaya tersebut. "Dari proses identifikasi itu, hasil scan akan diterima dan disimpan oleh operator computer," terang Hammam.