Asesmen Nasional Uji Aspek Perundungan di Sekolah

Jakarta: Satuan pendidikan seluruh jenjang akan menjalani Asesmen Nasional (AN) pada September mendatang. Sekolah akan mengisi survei lingkungan belajar dan peserta didik akan mengisi survei karakter.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan ada hal lain yang didapatkan dari AN ini. Salah satunya, mendeteksi apakah terdapat potensi atau kasus perundungan di sekolah."Alasan utama kenapa AN punya survei karakter dan survei lingkungan belajar itu yang akan menguji aspek perundungan itu," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu 8 September 2021.Baca: Kemendikbudristek Sebut AN Relevan Dilakukan di Masa Pandemi Menurutnya deteksi maupun informasi terkait perundungan di sekolah itu sangat diperlukan. Agar pihaknya punya langkah untuk menangani kasus tersebut."Apakah perundungan itu terjadi di sekolah, apakah anak-anak merasa aman bersekolah. Jadi AN kita punya komponen yang memetakan dan langsung memberikan informasi ke kepala sekolah, ini isu serius yang harus ditangani," sebut dia.Selain itu, kata Nadiem, AN juga menjadi sistem pengendalian mutu dan kualitas pendidikan . AN menjadi instrumen yang membantu Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memperbaiki kualitas pendidikan."Jdi harapannya arahan kami akan seperti itu. Dan harapannya AN bisa menjadi salah satu tolak ukur objektif yang membantu proses tersebut," tutur Nadiem.(AGA)