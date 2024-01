Awal Rajab 1445 H Jatuh Pada 13 Januari, Ini Doa dan Amalan yang Bisa Dikerjakan

Kapan Bulan Rajab 1445 H?

Jakarta: Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dinanti oleh umat Islam karena bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT.Bulan Rajab adalah bulan ketujuh pada kalender Hijriyah yang memiliki banyak keistimewaan. Bulan ini disebut juga Syahr al-Istighfar atau bulan penuh ampunan. Pada bulan ini juga terdapat peristiwa penting, yakni Isra’ Miraj.Lafadz Rajab terdiri dari tiga huruf, yakni Ra' yang menunjukkan atas rahmat Allah, Jim menunjukkan atas jurmul 'abdi (dosa hamba Allah), dan Ba' menunjukkan atas birullaahi Ta'ala (kebajikan Allah Ta'ala).Lantas, kapan datangnya bulan Rajab 1445 H? Apakah ada doa yang bisa dibaca untuk menyambut bulan Rajab? Serta amalan apa saja yang bisa dikerjakan saat bulan Rajab? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.Sebagai umat Islam, Sobat Medcom perlu mengetahui kapan bulan Rajab 1445 H atau 2024 M, sehingga bisa meraih lebih banyak keutamaan dan kebaikan. Berdasarkan kalender Hijriah 1445 H terbitan Kementerian Agama, 1 Rajab 1445 H jatuh pada 13 Januari 2024.Melansir laman NU Online, berikut ini doa memasuki bulan Rajab yang sering diamalkan Nabi Muhammad SAW:Allahumma barik lana fi rajaba wasya'bana waballighna ramadhana.Arti: "Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan."Puasa di bulan Rajab merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Pasalnya, kita dianjurkan berpuasa sunah pada bulan-bulan agung menurut agama sebagai keterangan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain.Saat melaksanakan puasa Rajab, di malam harinya kita bisa melafalkan niat puasa Rajab sebagai berikut:Nawaitu shauma Rajaba sunnatan lillahi ta'ala.Artinya: Aku berniat puasa sunah Rajab esok hari karena Allah SWT.Dalam kitab Ihya Ulumiddin, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa shalat sunah mutlak di bulan Rajab adalah mustahabbah (sunah). Shalat sunnah mutlak ini biasa dilakukan oleh orang salih pada masanya.Imam Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di hari Kamis dalam bulan Rajab, kemudian melakukan shalat sunah sebanyak dua belas rakaat di antara waktu shalat isya dan sepertiga malam, maka permohonannya akan dikabulkan.Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu amalan yang dianjurkan, sebagai dalam Q.S Al-Ahzab yang artinya,“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”Umat Islam yang bersedekah di bulan Rajab akan mendapat pahala berlipat ganda sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: Barang siapa bersedekah di bulan Rajab, maka Allah SWT akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua.Memperbanyak istighfar merupakan salah satu amalan bulan Rajab yang dianjurkan karena memiliki manfaat yang besar, Adapun bacaan istighfar yang bisa diamalkan sesuai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu,“Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illaa anta, khalaqtanii wa ana ‘abduka, wa ana ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu, wa a’uudzubika min syarri maa shana’tu, abu’u laka bi ni’matika ‘alayya wa abuu’u laka bi dzanbi faghfirlii innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta.”Membaca Al-Quran hendaknya dilakukan setiap hari karena Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman umat islam. Seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran, akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah SWT.Selain itu, dengan membaca Al-Quran kita dapat menjadi lebih dekat dengan Allah SWT. Terlebih jika amalan ini dikerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT.