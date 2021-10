ITS Juara Umum Gemastik 2021 Ungguli ITB dan Telkom University

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi bergengsi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbud Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Gemastik) ke-14 tahun 2021 telah melewati puncaknya. Kontingen dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil keluar sebagai juara umum sekaligus meraih medali terbanyak dengan total raihan 9 medali.Ketua Kontingen ITS pada Gemastik ke-14, Ika Nurkasanah menjelaskan bahwa kontingen ITS berhasil membawa pulang 9 medali dari sebelas kategori lomba yang diikuti. Secara rinci, ada dua medali emas, dua medali perak, dan lima medali perunggu dari total 28 tim ITS yang masuk ke babak final.“Semua tim sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan pantas untuk mendapatkan penghargaan itu,” tuturnya.Terdapat 11 kategori lomba yang diikuti oleh tim ITS. Yakni Pemrograman (Programming), Keamanan Siber (Cyber Security), Penambangan Data (Data Mining), Desain Pengalaman Pengguna (UX Design), Animasi (Animation), Kota Cerdas (Smart City), Karya Tulis Ilmiah TIK (ICT Scientific Paper), Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development), Piranti Cerdas Sistem Benam dan IoT (Smart Device, Embedded System and IoT), Pengembangan Aplikasi Permainan (Game Development), dan Pengembangan Bisnis TIK (ICT Business Development).Untuk medali emas pertama, berhasil disumbangkan oleh Tim Average Kuliah Online Enjoyer dari kategori lomba Keamanan Siber. Mereka berhasil menjadi yang terbaik dalam memperbaiki sebuah sistem yang memiliki celah keamanan.Tim ini juga berhasil mencari bendera lawan sembari mempertahankan bendera masing-masing agar tidak diketahui yang menjadikan mereka berhasil rebut emas di cabang ini. Sedangkan medali emas kedua disumbangkan oleh Tim Phantom V dengan menjadi yang terbaik pada kategori lomba Kota Cerdas.Baca juga: Gemastik ke-14 Diharapkan Tingkatkan Literasi Digital Anak Muda Mereka berhasil memikat juri lewat sistem cerdas terintegrasi untuk contact tracing dan deteksi dini Covid-19 untuk mempermudah Smart Government. “Untuk tim Phantom V ini memang idenya sangat komprehensif dan kreatif serta sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini sehingga mengantarkan tim ini meraih medali emas,” ujar Ika.