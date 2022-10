Swiss German University Mewisuda 259 Lulusan pada Wisuda Oktober 2022

Rektor Swiss German University (SGU) Dr. rer. Nat. Filiana Santoso (Foto:Medcom.id/M Rodhi Aulia)

Jakarta: Swiss German University (SGU) menyelenggarakan upacara wisuda bagi program sarjana dan pascasarjana Oktober 2022. Para wisudawan berasal dari tiga fakultas, yakni Fakultas Engineering and Information Technology, Business and Communication, Life Science and Technology, dan program Master Degree.SGU memberikan gelar kepada 259 lulusan, terdiri atas 74 lulusan magister dan 185 lulusan sarjana. Beberapa di antaranya merupakan wisudawan program studi magister IT konsentrasi Inovasi Digital."Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa salah satu kebanggaan SGU adalah pada tahun ini meluluskan mahasiswa pertama dari program studi Magister IT konsentrasi Inovasi digital. Saya percaya ada lebih banyak lagi wisudawan pada tahun mendatang," kata Rektor SGU Dr. rer. Nat. Filiana Santoso, ditemui di sela acara wisuda yang berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu, 26 Oktober 2022.Filiana menjelaskan program studi magister IT konsentrasi Inovasi digital cukup unik. Pasalnya, mahasiswa program ini menuntaskan dengan cara riset."Riset ini benar-benar untuk problem solving dari industri tempat mereka bekerja," ujar Filiana.SGU senantiasa mengikuti perkembangan tren pasar dan teknologi. SGU juga menjalin kerja sama pendidikan dengan industri nasional, yaitu United Tractor (program sarjana dan magister) dan Accor (program magister)."Kerja sama ini benar-benar membuktikan bahwa hari ini industri di Indonesia peduli terhadap pengembangan SDM dan menggandeng kami, mempercayakan kami untuk pengembangan kualitas SDM," kata Filiana.Dari United Tractor, sebanyak 116 mahasiswa yang berasal dar program studi teknik industri mengikuti wisuda, dan dari Accor sebanyak 15 mahasiswa program studi MM. Sementara, 8 mahasiswa lainnya masih menempuh pendidikan di SGU."Karyawan United Tractor dan Accor kuliah di SGU. Ada yang dilakukan di tempat mereka. Ada juga secara virtual karena pandemi, dan ada yang level S1 dari D3, kemudian ada juga yang sudah S1 menyelesaikan S2," kata Filiana.Dengan tema Bright Resilient Future Leaders for Global Recovery, Filiana berharap para wisudawan menjadi orang yang luar biasa, apalagi mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tengah pandemi covid-19. Para wisudawan juga telah menghadapi dua pelajaran penting kehidupan dengan sukses."Pertama, menghadapi ketidakpastian. Kedua, menunjukkan kemampuan menjadi tangguh. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya selaku rektor untuk merayakan hari yang istimewa ini. Saya berharap ke depannya, para wisudawan SGU akan menjadi pemimpin muda yang dapat berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang cerah, serta dapat menerapkan nilai-nilai yang diusung SGU, yaitu RAPIDS (resilient, adaptive, proactive, integrity, discipline, and social care)," ucap Filiana.Dalam kesempatan ini, Filiana juga menyampaikan SGU telah menerima dana pendamping Kedaireka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama dua tahun berturut-turut. Tahun pertama sejumlah Rp1,5 miliar untuk tiga proyek, dan tahun 2022 senilai Rp2,2 miliar untuk delapan proyek.Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk memelihara keberlanjutan UMKM di Kabupaten Tangerang, serta untuk mendukung kegiatan dan pengembangan proyek Kedaireka lainnya. Tahun ini juga, SGU menerima dana Rp1,8 miliar program Kompetisi Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek.SGU menggunakan dana ini untuk peningkatan kualitas lulusan, dosen, kurikulum dan sistem pendukung pembelajaran dan kelembagaan.Lebih lanjut, SGU menerima dana hibah penelitian dari lembaga yang sama sebesar Rp873 juta untuk lima penelitian."Meski dalam keadaan sulit di pascapandemi, SGU tetap berusaha berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan tetap berkomitmen menjaga Tri Dharma dengan semangat dan motivasi tinggi. Komitmen ini dijaga demi melahirkan generasi muda yang siap akan tantangan dan perubahan, karena tanpa disadari ketika revolusi industri membayangi umat manusia, maka laju kemajuan baru dalam teknologi akan semakin cepat dan secara mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain," katanya.