Kemendikbudristek: Persiapan Asesmen Nasional Sudah 90%

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah bersiap menjalankan Asesmen Nasional (AN) pada September dan Oktober 2021. Kemendikbudristek menyebut persiapan AN sudah mencapai 90 persen."Ya 90 persen lebih sudah siap," Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri di SD Santo Fransiskus III Jakarta Timur, Jumat 10 September 2021.Menjelang AN, Jumeri mengatakan para siswa, guru dan orang tua tak perlu khawatir. Tak ada persiapan khusus yang mesti dilakukan."Guru mengajar dengan baik saja, siswa tidak usah di-drill, tidak usah kursus AN," jelas Jumeri.Dia menyatakan tak masalah jika hasil AN akan rendah. Justru data yang murni itulah yang pihaknya butuhkan, terutama di situasi pandemi covid-19 "Kita ingin baseline-nya murni, benar-benar apa adanya, sehingga tidak ada data yang bias," terang dia.Baca: 226 Sekolah di Jakbar Ajukan Asesmen untuk PTM Terbatas Menurut Jumeri, jika sekolah berupaya memaksakan hasil AN baik, atau tidak diisi dengan jujur, akan mendatangkan masalah baru. Upaya meningkatkan kemampuan sekolah juga akan terhambat di tahun depan."Kalau sekarang di-blow up, besok dinaikin sulit lagi. Mending ini apadanya kita nilai, kita terima apa adanya, besok berikhtiar untuk dinaikkan itu paling aman begitu," tuturnya.