Live TikTok, Anies Beri Motivasi ke Guru PAUD yang Curhat Dianggap Sebelah Mata

(RUL)

Jakarta: Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali live TikTok pada Senin, 1 Januari 2024. Di siaran langsung tersebut Anies dicurhati oleh guru pendidikan anak usia dini ( PAUD ).Guru tersebut curhat ke Anies bahwa guru PAUD sering dianggap sebelah mata. Ia pun meminta motivasi ke Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.“Pak, saya guru PAUD, tetapi menjadi guru PAUD selalu dipandang sebelah mata. KAsih saya motivasi,” ucap Anies membaca komentar di live TikTok.Anies menyampaikan bahwa menjadi guru PAUD adalah hal yang luar bisa. Ini karena guru PAUD pasti diingat oleh anak didiknya.“Beda dengan jenjang pendidikan yang lain SD, SMP, SMA. Coba aja kita sama-sama ingat. Berapa banyak yang ingat guru SD, SMP, SMA, tapi kalau guru TK, guru PAUD pasti kita ingat,” ucap Anies.Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan bahwa guru PAUD itu berperan penting dalam membekali anak didiknya untuk mempunyai kebiasan, punya prinsip, punya cara dalam berperilaku seumur hidup. Anies menyebut bahwa tidak banyak yang mempunyai kesempatan seperti yang dimiliki guru PAUD.“Jadi bu, your fingerprints will always be on your student forever. Sidik jari ibu akan nempel di anak didik ibu seumur hidupnya. Luar biasa bu, itu nggak banyak yang dapat kesempatan di anak didiknya,” kata Anies.Anies juga menyebut bahwa guru PAUD merupakan futurolog atau orang yang membaca masa depan yang sebenarnya. Ia menjelaskan ketika melihat anak didiknya, guru PAUD sedang melihat masa depan Indonesia.“Karena di ruang kelas itulah masa depan kita. Selamat yah bu sudah menjadi guru PAUD. Selamat sudah jadi orang memilih untuk memasukkan menghibahkan waktunya, dan by the way pendidikan paling fundamental paling besar returnya adalah pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.