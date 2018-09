Rhenald Kasali Dianugerahi "Writer of The Year 2018"

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) memberikan anugerah "Writer of the Year 2018" kepada Profesor Rhenald Kasali. Bukunya yang berjudul 'The Great Shifting' berhasil menjadi Top Book Sale yang mengalahkan buku-buku fiksi lainnya.Lewat karyanya, IKAPI menjadikan Rhenald sebagai penulis Indonesia yang berpengaruh. Buku-bukunya kerap menjadi best sellerdan pandangan-pandangannya banyak dikutip untuk dijadikan sebagai referensi kaum muda-mudi."Manusia punya kecenderungan untuk lebih percaya pada cerita fiksi ketimbang fakta dan data," kata Rhenald Kasari saat menerima anugerah Writer of the Year 2018, di IIBF 2018, JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 12 September 2018.Di dalam bukunya, IKAPI menilai Rhenald menjadi orang pertama yang memaksa masyarakat Indonesia agar berwirausaha di 1998-2000. Saat itu terjadi gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran. Pesan penting dalam bukunya adalah 'Change! Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah yang Anda Tempuh, Putar Arah Sekarang Juga' yaitu tentang perubahan.Selain Rhenald, Dee Lestari juga berhasil menorehkan prestasi di IIBF. Novelnya yang berjudul 'Aroma Karsa' menjadi "Book of the Year" tahun ini. Sementara Nirwan Asuka dianugerahi IIBF dalam kategori "Literary Promo of the Year".IIBF sendiri dihadiri oleh 17 negara yang ikut berpartisipasi. IIBF 2018 digelar mulai Rabu, 12-16 September 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.(CEU)