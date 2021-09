UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE World University Rankings 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Universitas Indonesia (UI) kembali menduduki peringkat teratas sebagai perguruan terbaik di Indonesia berdasarkan THE World University Rankings 2022. Pemeringkatan ini dikeluarkan oleh lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia The Times Higher Education (THE). Pemeringkatan perguruan tinggi ini diumumkan melalui laman https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking, Kamis, 2 September 2022. Universitas Indonesia berada dalam kelompok peringkat 801-1000 dunia dengan overall score 27.2-31.9.UI menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam kelompok tersebut. Sebanyak 1.662 perguruan tinggi di 99 negara di dunia, masuk ke dalam pemeringkatan THE World University Rankings 2022.Indikator kinerja THE World University Rangkings 2022 dikelompokkan menjadi lima bidang. Yaitu Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence); International outlook (staff, students and research), dan Industry Income (knowledge transfer).Tahun ini, UI unggul pada indikator Industry Income dengan skor 80.7, dan memperoleh skor tertinggi dari empat indikator lainnya. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, UI menempati peringkat pertama se-Indonesia.Selain itu, skor UI pada indikator International Outlook, Research, dan Teaching juga menempati posisi teratas dalam jajaran di Indonesia. Pada indikator Industry Income, THE WUR mengukur kemampuan perguruan tinggi dalam membantu industri dengan inovasi, penemuan, dan konsultasi yang telah menjadi misi inti dari akademi global kontemporer.Baca juga: UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2021 Kategori ini berupaya menangkap aktivitas transfer pengetahuan tersebut dengan melihat seberapa besar pendapatan penelitian yang diperoleh lembaga dari industri (disesuaikan dengan Public Private Partnership), yang disesuaikan dengan jumlah staf akademik yang dipekerjakannya.