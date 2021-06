UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga pemeringkatan Perguruan Tinggi dunia The Times Higher Education (THE) kembali merilis THE Asia University Rankings 2021 pada Rabu, 2 Juni 2021. Universitas Indonesia (UI) menempati posisi teratas sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia.UI juga menempati peringkat ke-15 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara, dan memperoleh peringkat ke-194 di dunia, dengan nilai keseluruhan 32.9. Dalam menentukan pemeringkatan ini, THE melihat dari data yang mencakup 551 universitas dari 30 wilayah.THE World University Rankings adalah satu-satunya tabel kinerja global yang menilai perguruan tinggi riset-intensif pada semua misi inti para perguruan tinggi tersebut. Meliputi pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang.THE Asia University Rankings 2021 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri, dan pemerintah. Indikator kinerja THE Asia University Rankings 2021 dikelompokkan menjadi lima bidang.Baca juga: Universitas Brawijaya Kampus Terbaik ke-6 di Indonesia Versi THE Yaitu Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence), International outlook (staff, students and research), dan Industry Income (knowledge transfer). Pada indikator Industry Income, UI memperoleh skor tertinggi dari empat indikator lainnya.Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, UI menempati peringkat pertama se-Indonesia. Selain itu, skor UI pada indikator International Outlook, Research, dan Teaching menjadi yang paling unggul di Indonesia.UI memperoleh peringkat ke-15 di wilayah Asia Tenggara, di atas King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand), Universiti Tenaga Nasional (Malaysia), Vietnam National University (Vietnam), ITB (Indonesia), Chiang Mai University (Thailand), serta UGM (Indonesia). Di Asia Tenggara, indikator yang unggul dari UI adalah Industry Income, Teaching, International Outlook, dan Research.Pada indikator Industry Income, UI memperoleh skor tertinggi ke-4 dari 49 institusi di wilayah Asia Tenggara. Begitu juga dengan indikator Teaching, UI menempati skor tertinggi ke-4, untuk International Outlook UI menempati peringkat ke-11, dan indikator Research UI menempati skor tertinggi ke-12 dari 49 institusi di wilayah Asia Tenggara.Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa UI sebagai perguruan tinggi direkognisi dunia dan masuk dalam jajaran Perguruan Tinggi unggul. Hal ini merupakan hasil kerja keras UI dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil riset, inovasi, serta pengabdian masyarakat, memperluas jejaring dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Asia, Eropa dan Amerika; dan dalam menyelenggarakan program-program yang menarik minat mahasiswa asing untuk belajar di UI.Rektor UI Ari Kuncoro menanggapi hasil ini dengan sangat positif dan mendorong agar UI selalu berjuang untuk lebih maju lagi, jangan berpuas diri. “Tantangan di depan makin berat dan kita harus siap. Perguruan tinggi memiliki kontribusi yang besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif di era revolusi industri yang bergerak sangat cepat," ujarnya.Ia berharap UI dapat terus meningkatkan prestasinya, berkontribusi nyata dalam membangun negeri, khususnya dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global.(CEU)