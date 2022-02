TOEFL ITP dan IBT, Apa Bedanya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu syarat wajib bila ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri. Kompetensi tersebut dapat diukur dengan mengikuti Test of English as a Foreign Language alias TOEFL TOEFL pertama kali dicetuskan oleh sebuah lembaga asal Amerika Serikat, Educational Testing Services (ETS). Sertifikasi itu telah diakui lebih dari 150 negara, antara lain Kanada, Australia, AS, Selandia Baru, Jerman, dan Prancis.Namun, ternyata TOEFL terbagi lagi menjadi dua jenis tes. Keduanya, ialah TOEFL ITP dan IBT. Lantas, apa perbedaannya?Dilansir dari laman Zenius, berikut ulasan mengenai TOEFL ITP dan ITB:TOEFL ITP merupakan akronim dari Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program. Sesuai namanya, jenis tes ini bekerja sama dengan institusi pendidikan.TOEFL ITP menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menilai keterampilan bahasa Inggris. Hasil tes ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemahiran, evaluasi kemajuan, penempatan program studi, hingga melamar di beberapa lembaga pendidikan.TOEFL IBT merupakan akronim dari Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test. Hasil tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menggunakan dan memahami bahasa Inggris, mulai dari reading, writing, listening, dan speaking.