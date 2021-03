Lagi, 12 Bidang Ilmu UI Masuk QS WUR by Subject 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR) by Subject tahun 2021 merilis peringkat universitas top di dunia. Jika ditinjau dari lima rumpun ilmu (broad subject area) yang dikategorikan, maka ada 12 bidang studi di Universitas Indonesia (UI) yang berhasil masuk dalam jajaran pemeringkatan dunia.Rektor UI Ari Kuncoro mengatakan UI memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan program pendidikan berbagai rumpun ilmu yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat bidang ilmu.Menurut dia kolaborasi berbagai ragam keilmuan yang tersedia di Kampus UI diharapkan dapat menghasilkan pengembangan ilmu, terobosan-terobosan invensi, dan berbagai inovasi kreatif yang bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa Indonesia."Setiap program studi yang diselenggarakan UI, baik program pendidikan vokasi, sarjana, maupun pascasarjana, mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global," kata Ari dalam keterangannya, Jumat, 5 Maret 2021.Baca: Tiga Syarat Penerima Beasiswa Kuliah di Timur Tengah dari Kemenag Ia menyebut capaian ini menunjukkan bahwa UI sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia berhasil direkognisi dunia dan masuk dalam jajaran Perguruan Tinggi unggul di antara 1,440 institusi dari 85 negara.12 bidang studi tersebut, lima di antaranya berada pada rumpun ilmu Social Sciences and Management, yaitu Accounting and Finance (peringkat 201-250 dunia), Economics dan Econometrics (peringkat 351-400 dunia), Law dan Legal Studies (peringkat 151-200 dunia), Politics (peringkat 151-200 dunia), dan Sociology (peringkat 251-300 dunia).Pada rumpun ilmu Engineering and Technology, empat bidang studi berhasil masuk dalam pemeringkatan dunia. Bidang studi Computer Science and Information Systems meraih peringkat 251-300 dunia, bidang studi Electrical and Electronic Engineering (peringkat 251-300 dunia), Mechanical Engineering (peringkat 351-400 dunia), dan Chemical Engineering (peringkat 351-400 dunia).