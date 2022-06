Mengenal Offering Help, Cara Menawarkan Bantuan dalam Bahasa Inggris

Menyatakan offering help dalam konteks formal

May I help you? Could I help you? What can I do for you? I could help you with… Shall I do something for you?

Do you want me to do something? Would you like me to do something? Why don't I do something? Would it be helpful if I do something?

Yes, please Sounds nice Okay, thanks! That would be nice/good/ok Yes, if you don't mind That would be great/amazing/awesome

No, thank you It's fine, thank you It's fine, don't worry It's okay, I can do it by myself Thank you, but…I prefer not to bother you Don't bother. I'm perfectly fine.

Jakarta: Ketika melihat seseorang sedang kesusahan, Sobat Medcom pasti langsung tergerak untuk memberikan bantuan, bukan? Dalam bahasa Inggris , menawarkan bantuan disebut dengan offering help Beberapa kalimat yang biasa digunakan untuk menawarkan bantuan ialah do you need help? atau can I help you?. Kalimat tersebut biasanya dipakai dalam konteks informal, seperti berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih muda, atau seseorang yang dikenal akrab.Lantas, bagaimana dengan konteks formal? Kalimat apa yang harus digunakan agar terkesan lebih sopan? Untuk mengupas soal offering help lebih lanjut, simak pembahasan berikut yang dikutip dari Zenius:Ketika menawarkan bantuan kepada orang yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi, tentu harus menggunakan diksi yang sopan. Beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk mengekspresikan offering help dalam konteks formal ialah:Khusus untuk kata shall, biasanya digunakan dalam konteks yang sangat formal. Misalnya, ketika menawarkan bantuan kepada guru, orang tua, rekan kerja, atasan di tempat kerja, dan sebagainya.Meskipun niat awalnya baik, beberapa orang justru bisa merasa tersinggung ketika orang lain menawarkan bantuan. Mereka biasanya adalah tipe yang tidak suka dibantu.Kendati demikian, tak ada salahnya tetap menawarkan bantuan apabila mereka terlihat sedang kesulitan. Pastikan tawaran tersebut tidak disampaikan terang-terangan, melainkan secara tersirat.Offering help secara tersirat bisa diekspresikan dengan kalimat-kalimat berikut:Hindari pertanyaan do you need help? supaya orang yang ditawarkan bantuan tidak merasa tersinggung. Jika yang bersangkutan menolak, maka tak perlu dipaksakan dengan menawarkan bantuan berulang kali.Selain mempelajari cara menawarkan bantuan, Sobat Medcom juga perlu mengetahui cara merespons tawaran tersebut. Beberapa kalimat yang bisa diekspresikan untuk menerima bantuan ialah:Kalimat pertama sampai ketiga bisa digunakan dalam konteks netral, baik formal maupun informal. Sedangkan, kalimat keempat hingga keenam bisa diekspresikan dalam konteks yang lebih formal atau sopan.Tawaran bantuan tidak harus selalu diterima, melainkan juga bisa ditolak. Namun, pastikan penolakan tersebut disampaikan dengan sopan agar tak menyinggung perasaan orang yang berniat membantu.Beberapa kalimat yang disa digunakan untuk menolak offering help ialah:Intinya, tetap ucapkan ‘thank you’ kepada orang yang menawarkan bantuan. Entah itu di awal kalimat maupun di akhir kalimat. (Baca: Selain Kursus, Ini 5 Tips Jitu Memperlancar Bahasa Inggris