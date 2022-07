Masih Bingung Bedakan Penggunaan Can dan Could? Simak Perbedaannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakartaa: Saat melakukan percakapan sehari-hari, Sobat Medcom pasti pernah menyatakan ungkapan yang menunjukkan kebisaan terhadap sesuatu atau kemampuan dalam bidang tertentu, Misalnya, "Aku bisa main skateboard, lho!" atau "Dulu waktu kecil, aku bisa main piano, tapi sekarang sudah agak kaku."Dalam bahasa Inggris , ungkapan yang menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu disebut sebagai showing ability. Ungkapan showing ability, biasanya menggunakan modal can atau could.Tapi, masih banyak yang bingung, kapan harus menggunakan can dan kapan harus menggunakan could. Padahal, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu mampu/dapat/bisa. Lalu, bedanya apa?Simak perbedaan can dan could dalam kalimat showing ability dikutip dari Ruangguru:Modal can dalam showing ability digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita miliki atau bisa dilakukan di waktu sekarang.Penggunaan can dalam showing ability pada percakapan:Bima: Wow! There’s a piano in your house? Amazing!Ratu: That’s right. My sister can play the piano. She plays it every day.Bima: Wow! I can play the piano too. I took piano lessons when I was five years old. Come on! Let's play together.Ratu: Cool! But, I’m sorry, I can’t play the piano. I don’t really like playing musical instruments.Kebalikan dari can, modal could digunakan untuk menyatakan kemampuan yang pernah dimiliki di masa lalu/lampau. Misalnya, sewaktu kecil, Sobat Medcom pernah jago bermain bola basket.Tapi, karena semakin dewasa jarang bermain lagi, kemampuanmu tidak sejago dulu. Nah, di situasi seperti ini, Sobat Medcom bisa menggunakan modal could.Penggunaan could dalam showing ability pada percakapan:Tedy: Do you like spicy food, Hani?Hani: I used to like spicy food, but not anymore.Tedy: Why? What happened?Hani: I could eat spicy food until I got an appendicitis.Tedy: Oh, I’m so sorry to hear that.Hani: No problem. I can still eat spicy food, but not too often.Can dan could mempunyai arti yang sama. Perbedaannya, can digunakan untuk menyampaikan kemampuan di masa kini, sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan yang pernah kita punya di masa lalu/lampau.Itulah perbedaan can dan could. Sobat Medcom sudah tidak bingung lagi kan? Semoga membantu ya!