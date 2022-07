Contoh Kalimat Perkenalan dalam Bahasa Inggris, Nggak Cuma My Name Is dan Nice To Meet You

Ungkapan untuk memperkenalkan diri

Hi! Let me introduce myself. (Hi, izinkan saya memperkenalkan diri saya)

Hello! I’d like to introduce myself. (Hello, saya mau memperkenalkan diri)

Good morning! Allow me to introduce myself. (Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya)

My name is ….(Nama saya..)

I am ….(Aku..)

Nice to meet you. (Senang berjumpa denganmu)

Pleased to meet you (Senang berkenalan denganmu)

My full name is…. (Nama lengkapku adalah….)

My name is… (Namaku adalah….)

I’m…. (Saya….)

People usually call me.. (Orang-orang biasa memanggilku..)

You can call me…. (Kamu bisa memanggilku…)

Currently I live in…. (Sekarang aku tinggal di…)

Contoh kalimat perkenalan diri bahasa Inggris

A. Murid Baru

B. Memperkenalkan Diri sebagai Murid

C. Mahasiswa baru

Jakarta: Self introduction atau memperkenalkan diri merupakan kemampuan yang harus dimiliki. Berikut ini contoh kalimat perkenalan dalam bahasa Inggris bisa kamu pakai untuk memperkenalkan di depan kelas atau ke teman baru loh.Belajar perkenalan merupakan hal dasar ketika belajar bahasa asing. Perkenalan yang benar bisa menyita perhatian audiens.Perkenalan dalam bahasa Inggris kerap digunakan dalam berbagai kesempatan. Salah satunya saat memperkenalkan diri sebagai murid baru.Sebelum membahas contoh kalimat, ada baiknya kamu mengetahui beberapa ungkapan untuk memperkenalkan diri berikut ini:Setelah mengetahui ungkapan-ungkapan yang digunakan, berikut ini contoh kalimat perkenalan diri dikutip dari cakap.com:Good morning everyone!My name is Febri Dwi Cahya. I am a new student at this school. I was born in Tegal, February 9th, 1994. My hobbies are writing and reading. If there is a competition, I would love to take part as long as it relates to the world of authorship. It was my first step to achieve my goal of becoming a famous writer. Yep, that’s all that I can tell about myself. Thank you.Selamat pagi, semua!Nama saya Febri Dwi Cahya. Saya lahir di Tegal, 9 Februari 1994. Saya adalah murid baru di sekolah ini. Hobi saya adalah menulis dan membaca. Apabila ada perlombaan, saya akan mencoba untuk mengikuti lomba tersebut asal hal itu berkaitan dengan dunia kepenulisan. Itu merupakan langkah awal saya untuk bisa mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi penulis terkenal. Yap, sekian perkenalan yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.Hello, let me introduce myself here. My Name is Rakasiwi. I am one of the students at SMP N 10 Jakarta. I am 15 years old and in December I am going to be 16 years old. My dream is to be a renowned scientist like Einstein.My father works as a physics teacher, while my mother works as a chemistry teacher. Since childhood, I was given a lot of learning about physics and chemistry from my parents. So, I know a little about the sciences and if the friends here want to learn, let’s learn together. Thank you.Halo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Saya Rakasiwi. Saya merupakan salah satu siswa di SMP N 10 Jakarta. Umur saya saat ini 15 tahun dan pada bulan Desember nanti, saya akan berulang tahun yang ke 16 tahun. Cita-cita saya adalah menjadi ilmuwan ternama seperti Einstein.Ayah saya bekerja sebagai guru fisika, sementara ibu saya bekerja sebagai guru kimia. Sejak kecil, saya memang diberi banyak pembelajaran mengenai ilmu fisika dan kimia oleh orangtua saya. Jadi, saya sedikit tahu mengenai ilmu-ilmu tersebut dan apabila teman-teman di sini ingin belajar, mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih.Itu tadi contoh kalimat perkenalan bahasa Inggris yang bisa sobat Medcom coba untuk memperkenalkan diri agar tidak cuma my name is dan nice too meet you saja.Hi everyone! I would like to introduce myself. My name is Watson. I was born in Bolaang Mongondow, North Sulawesi but currently living in, Sleman. I graduated from SMA Negeri 1 Bolaang. I took this major at the Gadjah Mada University because I have a career plan to be a psychologist in the future. All right, that's from me. Nice to meet you all. Thank you.Halo semuanya! Nama saya Watson. Saya lahir di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tetapi saat ini tinggal di Sleman. Saya lulus dari SMA Negeri 1 Bolaang, salah satu SMA favorit di Bandung. Saya mengambil jurusan ini di Universitas Gadjah Mada karena saya memiliki rencana karir menjadi Psikolog di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih.