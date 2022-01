Sinar Mas Sediakan Beasiswa Studi Agrobisnis Kelapa Sawit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sinar Mas Agribusiness and Food kembali menyediakan program beasiswa bagi para milenial berprestasi dengan jumlah kuota sebanyak 45 penerima beasiswa. Pendaftaran telah dibuka sejak 3 Januari 2022 dan akan berakhir pada 31 Maret 2022. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi mereka yang tertarik untuk belajar dan menjadi profesional muda di industri agrobisnis khususnya kelapa sawit. Kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan bagi mereka yang kurang beruntung secara finansial untuk mendapatkan bantuan penuh selama pendidikan berlangsung, baik biaya kuliah maupun biaya hidup per semester.Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan mendapatkan pengalaman magang di operasional Sinar Mas Agribusiness and Food seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema besar Program Beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food 2022, Merajut Asa, Membangun Bangsa, Jelajah Indonesia."Program Beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food telah sejak lama membantu anak muda Indonesia mewujudkan cita-cita mereka. Tak sedikit dari mereka kini menempati posisi penting di Perusahaan," jelas Head of HR Upstream, Sinar Mas Agribusiness and Food, Darwin Tjindaidi, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Januari 2022.Baca: Omicron Melonjak, 5 Organisasi Medis Minta Pemerintah Evaluasi PTM Darwin menambahkan bahwa saat ini dan ke depannya, industri agrobisnis seperti kelapa sawit akan banyak bersinggungan dengan teknologi. Disitulah peran para milenial yang terkenal dengan generasi IT Savvy (melek teknologi) sangat dibutuhkan. Teknologi memainkan peranan penting, khususnya dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi kerusakan lingkungan, hingga memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.Ia menambahkan penggunaan berbagai teknologi canggih di Perusahaan dapat dilihat sehari-hari, misalnya upaya pencegahan kebakaran. Perusahaan memanfaatkan satelit sebagai ‘mata langit’ untuk memantau areaarea rawan kebakaran."Teknologi seperti GeoSMART membantu dalam pemantauan dan mengirimkan data satelit secara cepat ke unit-unit Perusahaan jika terdeteksi titik panas atau titik api," ungkapnya.