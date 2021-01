Catat! Informasi Penting Penerimaan Mahasiswa Baru ITS 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mulai melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Ada sejumlah informasi penting yang perlu diketahui para calon mahasiswa baru, khususnya yang berminat berkuliah di ITS.Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah menjelaskan, untuk tahun ini, jalur penerimaan mahasiswa baru masih sama dengan tahun sebelumnya. Jalur penerimaan mahasiswa baru ITS yakni lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN), dan Seleksi Kemitraan Mandiri (SKM)."Di ITS, untuk SNMPTN kami memberi kuota 20 persen, untuk SBMPTN ada 30 persen dan sisanya untuk SKM," ujar Machmudah mengutip siaran pers ITS, Senin, 18 Januari 2021.Baca: Alumnus ITS Bagikan Kiat Memikat Investor untuk Startup Ia menjelaskan, dalam SNMPTN, ITS akan menilai berdasarkan indeks sekolah yang mempertimbangkan akreditasi sekolah, alumni yang diterima SNMPTN di perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia, dan alumni yang diterima SBMPTN di PTN di Indonesia. Setelah itu, siswa akan dibandingkan dengan siswa lain pada sekolah tersebut yang mendaftar di ITS."Perbandingan ini diutamakan pada nilai rapor, kemudian didukung dengan sertifikat yang disertakan seperti kejuaraan olimpiade sains, olahraga, karya ilmiah, seni, hafiz, dan ketua OSIS," jelasnya.Selanjutnya, untuk SBMPTN, penilaian masih sama seperti tahun lalu, dengan menggunakan skor dari UTBK.