Umar, Mahasiswa Indonesia Jadi Wisudawan Terbaik di IIITB India

Jakarta: Mahasiswa asal Indonesia di India, Umar Abdul Aziz, terpilih sebagai Wisudawan Terbaik peraih Institute Gold Medal Master of Digital Society pada International Institute of Information Technology Bangalore (IIITB).Predikat tersebut diperolehnya setelah meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi di program studi Master of Digital Society, yaitu 3,83 dari 4,00. Prestasi tersebut menempatkan Umar sebagai lulusan nomor satu di jurusannya, baik di antara mahasiswa asal India maupun mahasiswa internasional lainnya.Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Atdikbud RI) di New Delhi, Lestyani Yuniarsih mengaku bangga dengan prestasi yang dicapai oleh Umar Abdul Aziz. Ia berharap Umar sukses berkarier dan berkontribusi bagi Indonesia."Prestasi yang dicapai ini juga saya berharap dapat menginspirasi mahasiswa Indonesia di India dan di seluruh dunia untuk tetap semangat belajar sambil membangun jejaring, sehingga begitu lulus sudah siap untuk diserap di dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja,” ujar Lestyani, di New Delhi, India, dikutip dari siaran pers, Jumat, 9 Juli 2021Baca juga: UIN Tulungagung Gelar Wisuda Online dan Drive Thru Wisuda secara virtual pada 21st Convocation of IIITB digelar Minggu, 4 Juli 2021 lalu. Umar menjadi salah satu dari 300 lebih wisudawan yang hadir."Nama Umar Abdul Aziz disebutkan langsung oleh Direktur IIITB, Prof. S. Sadagophan, dalam laporan tahunannya sebagai salah satu wisudawan penerima Institute Gold Medal 2021,” terang Atdikbud Lestyani.Dijelaskan Lestyani, Umar merupakan salah satu dari 15 mahasiswa Indonesia penerima beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) pada program Master of Digital Society di IIITB, India yang dimulai sejak 2018.“Situasi pandemi tidak menyurutkan semangat mahasiswa Indonesia di India untuk belajar daring sejak Mei 2020 mereka kembali ke Indonesia, karena pihak kampus di India merekomendasikan mahasiswa internasional untuk kembali ke negara asalnya hingga selesai masa kuliah di IIITB,” ucap Lestyani.