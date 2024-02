Elektabilitas Paling Tinggi, Survei: Sahroni Berpeluang Raih Suara Terbanyak di Dapil DKI III

Jakarta: Pertarungan calon anggota legislatif ( caleg ) DPR di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dinilai sangat ketat. Namun, caleg dari Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berpotensi berpeluang meraup suara terbanyak di Pemilu 2024 Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu memperoleh elektabilitas tertinggi di dapil DKI III."Hasilnya, Ahmad Sahroni ada di posisi pertama dengan tingkat keterpilihan calon sekitar 8,2 persen. Perolehan suara NasDem di dapil ini sebagian besar berasal dari warga yang mendukung Sahroni," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 5 Januari 2024.Elektabilitas caleg lain yaitu Erwin Aksa (Golkar) 6,7 persen; Charles Honoris (PDIP) 5,8 persen; Adang Daradjatun (PKS) 5 persen; Darmadi Durianto (PDIP) sekitar 4,4 persen; dan Grace Natalie (PSI)sekitar 3,2 persen."Dan nama-nama lain kemungkinan lebih rendah perolehan suaranya," ungkap dia.Burhanuddin menyampaikan elektabilitas tersebut masih dalam rentang margin of error, yaitu 3,2 persen. Para caleg diwanti-wanti tak berpuas diri dengan haril survei tersebut karena jajak pendapat dilakukan pada akhir Januari 2024."Jangan lupa, survei diadakan hingga 31 Januari 2024. Selisih elektabilitas antarpartai dan caleg juga sangat tipis dan dalam margin of error. Jadi masih ada kesempatan bagi partai atau caleg-caleg lain untuk mengejar ketertinggalan mereka,” ujar dia.Namun, Burhanuddin meyakini NasDem dan Sahroni bisa lolos ke Senayan. Sebab, tingkat keterkenalan Wakil Ketua Komisi III DPR itu sangat tinggi.“Ahmad Sahroni potensial mewakili NasDem jika partai ini meraih kursi dengan raihan suara terbanyak. Hasil survei menunjukkan bahwa Sahoni sejauh adalah caleg dengan tingkat keterkenalan paling tinggi di Dapil DKI III," sebut dia.Tingkat kepopuleran tersebut tak lepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan Sahroni. Hal itu membuat legislator asal Tanjung Priok itu dikenal masyarakat di berbagai platform media sosial."Dia juga unggul di berbagai kegiatan sosialisasi dalam menjangkau warga. Di semua platform yang kami tanyakan, Ahmad Sahroni cenderung unggul ketimbang nama-nama besar lainnya," kata dia.Survei dilakukan pada akhir 2024. Jumlah responden yang disurvei yaitu 1.000 orang.Margin of error survei tersebut sebesar 3,2 persen. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.((ABK))