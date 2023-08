Surya Paloh Ingin Cawapres Terbaik untuk Anies Baswedan

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh disebut ingin calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan bukan kaleng-kaleng. Sosok itu harus bisa satu visi dengan Anies membawa perubahan di Indonesia."Dia ( Surya Paloh ) ingin Anies Baswedan why not the best. Tentu cawapresnya why not the best of best," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Kamis, 10 Agustus 2023.Pernyataan Willy itu untuk merespons tudingan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi mengatakan Partai NasDem sedang menakar potensi Surya Paloh menjadi cawapres Anies."Itu lucu-lucuan, tidak perlu saya tanggapi. Pak Surya tidak ingin maju jadi apa-apa," tegas Willy.Dia mengajak seluruh pihak berpikir dengan akal sehat. Surya Paloh menggagas Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) guna memajukan putra-putri terbaik Indonesia."Teman-teman bisa ikuti rekam jejak Pak Surya Paloh. Di gedung ini pada 2014, Andi Widjajanto, Hasto (Kristiyanto) datang menawarkan menjadi pendamping Jokowi. Toh tidak," ujar dia.Selain itu, Willy menegaskan KPP dibentuk dengan kesadaran bersama dan kebutuhan bersama untuk perubahan. Dinamika yang terjadi mesti disikapi dengan bijak dan cerdas."Kita kadang-kadang harus tahu mana yang halu, mana yang tidak. Kita solid," tutur anggota Komisi XI DPR itu.Sebelumnya, Andi menuding Partai NasDem sedang berupaya menjadikan Surya Paloh sebagai cawapres Anies. Andi mengeklaim mendapat informasi ada survei internal untuk melihat potensi tersebut."Dugaan saya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Jika benar nama itu nama Pak Surya Paloh maka harus dijelaskan saat ini oleh pak @aniesbaswedan," tulis Andi Arief di laman Twitternya.((ADN))