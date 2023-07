Anies Baswedan Beberkan Kedekatan dengan Susi Pudjiastuti

Jakarta: Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengaku kedekatannya dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah terjalin lama. Hal ini terkait keakbaran Anies dan Susi di Pangandaran, Senin, 24 Juli 2023."Saya dekat dengan Bu Susi sudah agak panjang, bukan kemarin aja," ujar Anies usai menghadiri acara Ngobrol Publik bertajuk 'Move On? Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan' di Pos Blok, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Juli 2023.Menurut Anies, komunikasi dirinya dengan Susi juga sangat baik dan terus berlangsung. Namun, ia enggan membeberkan apakah Susi masuk dalam sosok cawapres pilihannya."Kita punya chemistry enggak?" tanya Anies.Anies menemui Susi Pudjiastuti dalam kunjungan informal. Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi dan keluarga.“Apa kabar?,” ujar Anies di Pangandaran, Senin, 24 Juli 2023.“Baik, tapi sunset-nya gone, somebody stole the sun,” jawab Susi sambil bercanda dan langsung ditanggapi dengan tawa keduanya.Anies dan Susi kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Keduanya juga menikmati air kelapa muda.((ADN))