Kepala Keluarga Perempuan Bakal Diberikan Bansos Khusus oleh Anies-Muhaimin

Jakarta: Pasangan Calon (Paslon) Pilpres 2024 , Anies Baswedan dan Muhaimin Iskanda ( AMIN ) bakal memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada kepala keluarga perempuan. Paslon nomor urut 1 itu ingin memberikan bantuan sebesar setengah juta rupiah per bulan kepada kepala keluarga kelompok perempuan."(Nilai bansos kepala keluarga perempuan) Rp500 ribu per bulan," kata juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional ( Timnas ) AMIN Surya Tjandra saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 19 Desember 2023.Dia menjelaskan alasan program ini dibuat karena sebagai bentuk dukungan kepada kepala keluarga perempuan. Kondisi mereka dinilai belum diperhatikan oleh pemerintah."Saat ini, belum ada program bansos khusus yang menyasar kelompok ini," ungkap dia.Program ini digagas karena jumlah perempuan yang berperan menjadi kepala keluarga cukup besar. Bedasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, sebanyak 11,44 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga."Yang hampir setengahnya memiliki gaji di bawah Rp500 ribu per bulan," ujar dia.Program tersebut menjadi bagian dari Bansos Plus yang ditawarkan AMIN. Bansos Plus akan ada peningkatan dari aspek kualitas, kuantitas, dan pelayanan.?"Plus manfaatnya, manfaatnya akan ditambah; Plus penerimanya, data penerima diperbaiki; dan ?Plus layanannya, negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus," jelas Surya.((ABK))