Anies-Muhaimin Tawarkan Bansos Plus, Apa Saja Manfaat dan Targetnya?

Jakarta: Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN), menawarkan Bansos Plus. Program ini menawarkan sejumlah hal baru dibandingkan dengan program bansos sebelumnya.Juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Surya Tjandra menjelaskan Bansos Plus berarti ada nilai plus manfaatnya. Yakni, manfaat yang didapatkan penerima akan ditambah."Juga plus penerimanya, yakni data penerima diperbaiki. Lalu, plus layanannya, yaitu negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus," kata Surya saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 19 Desember 2023.Surya juga menjelaskan soal manfaat dan target yang disasar. Pertama, penerima bansos eksisting berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelompok lanjut usia (lansia). AMIN menawarkan nilai lebih tinggi dari bansos serupa yang diberikan pemerintah saat ini."Saat ini, Rp200 ribu per bulan, tawaran AMIN Rp300 ribu per bulan," ucap Surya.Selanjutnya, BLT tambahan untuk kelompok disabilitas. Bantuan tersebut nilainya saat ini Rp200 ribu per bulan. AMIN bakal memberikan 300 ribu per bulan."Data pendukungnya, dari 20,26 juta penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan, hanya 134 ribu jiwa yang mendapatkan bantuan sosial," ucap Surya.AMIN juga akan menambah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Plus. Saat ini penerima manfaat sejumlah 900 ribu orang. AMIN akan memperluas penerimanya jadi Rp1,9 juta orang"Data pendukungnya, hanya 6 dari 100 anak dari keluarga miskin yang mampu mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi, sumber Statistik Pemuda Indonesia, 2022," ujar Surya.Selanjutnya, tawaran untuk penerima ?KIP Plus. Saat ini siswa di akhir jenjang seperti kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA hanya dapat setengah dari besaran bantuan seharusnya.Tawaran AMIN yakni siswa di akhir jenjang dapat tambahan bantuan Rp500 ribu untuk menutup kebutuhan biaya tambahan ketika naik jenjang sekolah."Data pendukungnya, rata-rata lama sekolah anak pada kelompok ekonomi rendah 7 tahun, sedangkan ekonomi tinggi 11 tahun, sumber Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)," ujar Surya.Sebelumnya, Anies telah memperkenalkan Bansos Plus. Harapannya, program tersebut dapat mengangkat kelas penerima bansos agar lebih sejahtera."Sehingga penerima bansos bisa segera naik kelas," kata Anies usai mengunjungi kawasan Kampung Binjai Pelombo, Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Desember 2023.Dia memastikan masyarakat yang selama ini berhak menerima bansos bakal tersentuh program tersebut. Sehingga, tak ada lagi keluhan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran."Karena kita masih banyak menemukan keluhan warga yang seharusnya menerima tapi belum," papar dia.((END))