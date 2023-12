Usai Diajari Fadil Jaidi, Anies Nonton Attack On Titan di Sela Kampanye

Sinopsi Anime Attack on Titan

Attack on Titan merupakan anime yang diadaptasi dari manga karya Hajime Isayama yang rilis pertama kali pada 9 September 2009 dan berakhir pada 9 April 2021. Anime ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang bersembunyi di balik dinding besar untuk berlindung dari makhluk raksasa alias titan.

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan membagikan momen dirinya sedang menonton anime Attack On Titan di tengah perjalanan kampanye di Provinsi Aceh pada Minggu, 17 Desember 2023.Dalam foto yang diunggah di akun X @aniesbaswedan terlihat Anies menonton anime Attack On Titan (AOT) di tab-nya. Anies mengatakan sedang melakukan perjalanan darat di Aceh disambi nonton anime yang judul bahasanya Jepangnya Shingeki no Kyojin itu.“Perjalanan darat di Aceh, sambil lanjut nonton Attack on Titan dulu gara-gara Fadil Jaidi. Semoga nggak sampai ketagihan,” tulis Anies seperti dilihat Medcom.id Minggu, 17 Desember 2023.Sebelumnya Anies sempat bertemu dengan selebgram Fadil Jaidi. Dalam pertemuan tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu diajari menjadi wibu dengan nonton anime Attack On TItan.Momen nonton anime bersama Fadil Jaidi itu diunggah Anies Baswedan melalui akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Sabtu, 16 Desember 2023. Anies terlihat menonton potongan scene saat Armored Titan sedang menyerang kota. Sedangkan Fadil terlihat antusias menjelaskan jalan cerita anime karangan Hajime Isayama itu kepada Anies.“Ketemuan Fadil Jaidi dan diajari jadi wibu, nonton dan diceritain soal Attack on Titan. Ok, menarik, save dulu buat ditonton di sela-sela kegiatan,” tulis Anies dalam keterangan unggahan Instagramnya, Sabtu, 16 Desember 2023.Hari ini Anies dijadwalkan menyapa pendukungnya yang berada di Provinsi Aceh pada Minggu, 17 Desember 2023.Berdasarkan jadwal resmi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Anies pada jam 11.00 WIB dijadwalkan menghadiri Haul Akbar dan Maulid Habib Muhammad di Masjid Ba’alawi, Pucok Alue Dua, Simpang Ulim, Aceh Timur.Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghadiri acara nongkrong bareng pemuda dan UMKM Kota Langsa pada 14.30 WIB. Kegiatan berlangsung di Jalan Teuku Nyak Arief, Gampong Baro, Kota Langsa.Kampanye Anies di Provinsi Aceh ditutup dengan menemui petani kelapa sawit Aceh Tamiang pada 16.30 WIB. Bincang-bincang dengan petani sawit itu digelar di Jalan Medan B. Aceh Tanah Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang.((RUL))