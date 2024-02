Dukung Reformasi Pendanaan Parpol, Timnas Anies-Muhaimin: Hemat Ratusan Triliun

Jakarta: Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menyampaikan gagasan soal reformasi pendanaan partai politik (parpol). Wacana itu diyakini tepat dalam menekan korupsi dan menyelamatkan potensi kerugian negara."Kalau kita beri jatah bagi parpol yang masuk parlemen, sekalipun angkanya puluhan triliun rupiah per tahun, akan menghemat ratusan triliun per tahun dalam bentuk korupsi," kata Co Captain Timnas Amin Tom Lembong dalam konferensi pers di JW Marriott Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.Tom mengatakan nihilnya sistem pendanaan parpol sejauh ini menjadi masalah fundamental. Sebab, parpol menguangkan kekuasaan dan posisi di kementerian-kementerian untuk mencari dana politik."Kalau kita hilangkan tekanan finansial tersebut, pengalaman di berbagai negara menunjukkan langsung hilang kebutuhan parpol untuk mendanai kegiatan dengan korupsi," ujar dia.Tom menyebut kerugian negara itu baru sebatas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikorupsi. Masalah lain juga kerap muncul akibat kebijakan yang didistorsi."Ini akar masalah sistem yang mewujudkan korupsi memburuk dari tahun ke tahun dan dari periode ke periode," ucap dia.((END))