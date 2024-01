Belum 24 Jam, Videotron Dukungan Aniesbubble untuk Anies Disetop Paksa

Maluku: Videotron yang menampilkan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan disetop paksa. Videotron tersebut diketahui berada di Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri Jakarta.Keberadaan videotron itu dibagikan Twitter @aniesbubble dan @olpproject pada Senin, 15 Januari 2024. Tampilan dari videotron itu bergaya ala k-popers."Anies's ads by @olpproject x @aniesbubble. Check it out in front of Grand Metropolitan Bekasi! Use #SpotAbahAnies if you spot it! #PahitManiesAlwaysWithAnies," tulis akun tersebut.Terdapat beberapa kata lainnya seperti 'Face of The Group', 'Leader', dan 'Main Vocal'. Kata-kata pamungkas dari Anies juga ditampilkan.Terdapat pula foto Anies dengan tulisan 'Stan Talent Stan Anies' dan tagar #PahitManiesAlwaysWithAnies. Sedangkan, videotron yang berada di Jakarta dibuat dengan menampilkan beberapa kegiatan Anies.Kemunculan videotron tersebut tak berlangsung lama. Videotron tersebut diturunkan paksa.“Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami," tulis @olpproject.Sementara itu, Anies belum mengetahui soal videotron tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengetahui tetapi videotron tersebut sudah diturunkan."Enggak pernah terbayang begini, saya baru lihat nih saya baru lihat Masyaallah luar biasa luar biasa, nanti saya lihat deh saya nonstop dari tadi acara belum sempat buka wow terima kasih luar biasa," ucap Anies di Bandara Internasional Pattimura, Ambon Maluku, Senin, 15 Januari 2024.Ia mengucapkan terima kasih terhadap kehadiran videotron tersebut. Anies menilai hal itu bentuk gerakan semesta."Iya pasti sekarang saja saya mau bilang terima kasih, terima kasih, salut ini yang namanya gerakan semesta kita ikhtiarkan perubahan dan saya nggak pernah membayangkan ini dia kutip semua statement saya dijadikan bahasa Inggris," ucap Anies.((LDS))