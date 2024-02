Ganjar-Mahfud Kalah di Quick Count, Alam Ganjar Tulis Pesan Menyentuh untuk Sang Ayah

foto: tangkapan layar X

Jakarta: Putra semata wayang Ganjar Pranowo , Muhammad Zinedine Alam Ganjar, menulis pesan menyentuh penuh haru untuk sang ayah usai Ganjar-Mahfud kalah di quick count pada Pemilu 2024 kemarin. Alam menulis pesan menyentuh itu melalui akun X (Twitter) pribadinya @alamganjar14. Pesan itu ditulis dengan unggahan foto masa kecil Alam dengan ayahnya.“Tidak malu dan menyesal untuk berjuang. God’s greatest gift is giving me chance to call you ayah (hadiah terbesar Tuhan adalah memberi saya kesempatan untuk memanggilmu ayah),” tulis Alam, Rabu, 14 Februari 2024.Meski tak memberikan keterangan lebih detail soal foto ini, unggahan Alam itu tampaknya menjadi sebuah apresiasi untuk ayahnya di tengah kontestasi Pilpres 2024 ini. Selain itu, unggahan Alam Ganjar itu rupanya mendapat beragam komentar dukungan dari warganet.“Pak Ganjar, anda tetap hebat loh pak!!! Congrats buat Mas Alam dan Pak Ganjar,” tulis @_hunnybunny__ melalui kolom komentar postingan Alam.“Ungkapan yang sangat menyentuh. Berjuang dengan keberanian adalah anugerah terbesar bagi kita semua,” tulis @dAsalbantani.“Tetap semangat, semuanya pasti ada waktunya. Enggak apa-apa kok, seenggaknya kita semua sudah sama-sama berjuang,” tulis @thereadshoppe.Berdasarkan data terkini dari KPU pada Jumat, 16 Februari 2023 pukul 09.45 WIB, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk sementara meraih suara 56,8%.Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraup suara atau 25,23%. Kemudian, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara 17,97%.((UWA))