Debat Pamungkas, Selebgram Fadil Jaidi Beri Dukungan Langsung ke Anies

Jakarta: Selebgram Fadil Muhammad Jaidi memberikan dukungan langsung kepada calon presiden Anies Baswedan yang akan menjalankan debat kelima Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024. Dia terpantau duduk di barisan pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar.Pantauan Medcom.id, Fadil Jaidi duduk di kursi paling depan. Dia bersebelahan dengan Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus dan Co-capt Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.Fadil tampak memperhatikan kondisi sekitar. Dia juga berbincang singkat.Anies pernah nonton anime dengan Fadil. Momen nonton anime bersama Fadil diunggah Anies melalui akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Sabtu, 16 Desember 2023.Dalam unggahan tersebut, Anies diajak Fadil menonton salah satu anime yang tengah populer, yakni Attack on Titan.Anies terlihat menonton potongan scene saat Armored Titan sedang menyerang kota. Sedangkan, Fadil terlihat antusias menjelaskan jalan cerita anime karangan Hajime Isayama itu kepada Anies."Ketemuan Fadil Jaidi dan diajari jadi wibu, nonton dan diceritain soal Attack on Titan. Ok, menarik, save dulu buat ditonton di sela-sela kegiatan,” tulis Anies dalam keterangan unggahan Instagramnya, Sabtu, 16 Desember 2023.((AZF))