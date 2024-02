Debat Terakhir Pilpres 2024, Olppaemi Project Gaungkan Tagar #AniesFinalStage

Tema Debat Terakhir Pilpres 2024

Format Debat Terakhir Pilpres 2024

Jakarta: Debat Pilpres 2024 kelima berlangsung malam ini Minggu, 4 Februari 2024 didi Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Fandom tidak resmi Anies Baswedan , Humanies dalam Olppaemi Project (@olpproject) ikut meramaikan debat pamungkas ini. Melalui akun X @olpproject menggaungkan dua tagar #AForEvery1 dan #AniesFinalStage. Mereka mengajak Humanies untuk menggunakan tagar tersebut dalam memberi dukungan kepada calon presiden nomor uruta 1 itu di postingan X.“Memanggil setiap Hamines di sini ?? Yuk dukung Abah Anies dengan menjadikannya trending Gunakan hashtag di bawah ini, bersama-sama pukul 18.45,” tulis @olpproject seperti dilihat Medcom.id Minggu, 4 Februari 2024.Selain tagar #AForEvery1 dan #AniesFinalStage mereka juga menaikkan tagar ABAH ANIES ROCKS DEBAT CAPRES. Berdasarkan pantauan Medcom.id pukul 19.20 WIB mulai ramai dan masuk trending X Indonesia Debat pamungkas ini digelar di JCC , Senayan, pada Minggu 4 Februari 2024, pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB. Masyarakat yang ingin menyaksikan dapat menonton di tiga stasiun televisi penyelenggara, seperti TV One, ANTV, dan NET TV.Masyarakat juga bisa menyaksikan debat capres 2024 terakhir di YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sementara itu, debat capres ini akan dimoderatori oleh jurnalis TV One, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tema untuk debat terakhir ini adalah tentang kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi. Sedangkan sub temanya, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.Durasi total debat hari ini adalah 150 menit, dengan 120 menit khusus untuk debat dan sisanya iklan. Dari 120 menit itu dibagi lagi menjadi enam segmen.Segmen pertama adalah penyampaian visi dan misi. Segmen kedua sampai kelima adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja masing-masing capres. Pada segmen ini setiap capres akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat panelis sesuai tema yang ditentukan.Pada segmen keenam atau segmen penutup, masing-masing capres menyampaikan pernyataan penutup. KPU telah resmi menambah durasi untuk pernyataan penutup menjadi 4 menit."Khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yakni segmen closing segmen penutup ini akan ada ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen keenam itu 2 menit menjadi 4 menit, tanpa mengubah durasi total pelaksanaan debat 120 menit," kata Mellaz dalam konferensi pers, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.((RUL))