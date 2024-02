PEMILUPEDIA: Rumus Mudah Hitung Jatah Kursi Pileg DPRD, 5 Menit Baca Langsung Paham

Metode Sainte Lague

Rumus Perhitungan Jatah Kursi Pileg DPRD

Contoh Penghitungan Kursi DPRD

Partai A: 32.000/1:32.000

Partai B: 20.000/1: 20.000

Partai C: 13.000/1: 13.000

Partai D: 9.200/1: 9.200

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Partai A: 32.000/3: 10.666

Partai B: 20.000/1: 20.000

Partai C: 13.000/1: 13.000

Partai D: 9.200/1: 9.200

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Partai A: 32.000/3: 10.666

Partai B: 20.000/3: 6.666

Partai C: 13.000/1: 13.000

Partai D: 9.200/1: 9.200

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Partai A: 32.000/3: 10.666

Partai B: 20.000/3: 6.666

Partai C: 13.000/3: 4.333

Partai D: 9.200/1: 9.200

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Partai A: 32.000/5: 6.400

Partai B: 20.000/3: 6.666

Partai C: 13.000/3: 4.333

Partai D: 9.200/1: 9.200

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Partai A: 32.000/5: 6.400

Partai B: 20.000/3: 6.666

Partai C: 13.000/3: 4.333

Partai D: 9.200/3: 3.006

Partai E: 7.00 /1: 7.000

Partai F: 6.800/1: 6.800

Partai G: 5.400/1: 5.400

Jakarta: Pemilihan calon legislatif (caleg) DPR RI dan DPRD Provinsi , Kabupaten/Kota sudah dilangsungkan pada 14 Februari. Saat ini tengah berlangsung penghitungan hasil pemungutan suara.Setelah rampung penghitungan suara, lalu bagaimana pembagian kursi untuk DPR dan DPRD? Nah, kali ini Medcom.id akan membagikan rumus menghitung pembagian kursi untuk DPRD Berdasarkan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum setiap partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4%. Adapun untuk DPRD semua partai diikutsertakan dalam penentuan kursi.Pada Pemilu 2024 untuk penghitungan kursi caleg menggunakan metode Sainte Lague seperti pada 2019 lalu. Sainte Lague adalah metode untuk mengkonversi perolehan suara partai ke kursi di parlemen pada Pileg 2024. Dikutip dari PPID Bawaslu Jombang, metode Sainte Lague ini berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil.Metode ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya pada Pasal 415 ayat 2, berikut ini bunyinya:"Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya."Sebagaimana metode yang diperkenalkan oleh ahli matematika asal Perancis, Andre Sainte Lague pada tahun 1910, metode ini menerapkan bilangan pembagi suara untuk mendapatkan kursi berangka ganjil mulai 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya.Setelah mengetahui rumusnya, berikut ini contoh agar lebih memahami bagaimana cara menghitung jatah kursi DPRD. Misalnya dalam satu daerah pemilihan (dapil) terdapat 6 kursi dengan partai sebanyak 7, berikut contoh cara menghitungnya.Diketahui perolehan suara ketujuh partai tersebut adalah sebagai berikut:Partai A: 32.000 suaraPartai B: 20.000 suaraPartai C: 13.000 suaraPartai D: 9.200 suaraPartai E: 7.000 suaraPartai F: 6.800 suaraPartai G: 5.400 suaraBerikut ini cara menghitungnya dimulai dari kursi pertama sampai keenam:Pada penentuan kursi pertama ini masing-masing partai dibagi dengan angka 1.Maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 32.000 suara.Untuk penentuan kursi kedua ini, Partai A yang sudah mendapat kursi pertama, maka selanjutnya akan dibagi angka tiga. Sementara untuk tujuh partai lainnya yang belum mendapat kursi dibagi angka 1.Berdasarkan perhitungan di atas maka yang berhak atas kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 20.000 suara. Suara terbanyak dibandingkan partai lainnya.Selanjutnya untuk kursi ketiga Partai A dan Partai B dibagi dengan angka 3. Sementara untuk Partai C hingga G masih tetap dibagi dengan angka 1 karena belum mendapatkan kursi saat pembagian kursi pertama dan kedua.Partai C berhak mendapatkan kursi ketiga karena memperoleh suara terbanyak, yakni 13.000 suara.Untuk kursi keempat, Partai A, Partai B, dan Partai C dibagi dengan angka 3.Partai A dengan perolehan suara terbanyak, yakni 10.666 suara mendapatkan jatah kursi keempat atau kursi kedua. Berarti untuk kursi kelima Partai A dibagi angka 5.Partai A dibagi angka 5, sedangkan Partai B, Partai C, dibagi angka 3.Partai D mendapatkan kursi kelima karena mendapat suara terbanyak, yakni 9.200.Partai A dibagi 5, lalu untuk Partai B, Partai C, dan Partai D dibagi angka 3.Partai E dengan perolehan suara terbanyak, yakni 7.000 suara.Partai F dan Partai G tidak mendapatkan jatah kursi karena jatahnya hanya 6 kursi.((RUL))