Durasi Closing Statement Debat Terakhir Pilpres Diusulkan Diperpanjang, KPU: Akan Dibicarakan

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menampung aspirasi soal durasi pernyataan penutup atau closing statement dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 ditambah. Usulan tersebut bakal dibicarakan di tingkat pimpinan penyelenggara pemilu tersebut."Kami akan bicarakan (aspirasi) itu (penambahan durasi closing statement Debat Kelima Pilpres 2024 )," kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.Mellaz menyampaikan aspirasi perpanjangan durasi disampaikan tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) Pilpres 2024. Mereka meminta agar durasi closing statement ditambah dari dua menit menjadi empat menit."Ada usulan bagaimana kalau kemudian ada penambahan khusus kalau segmen keenam atau closing statement yang sebelumnya durasi waktunya dua menit disamakan dengan penyampaian visi-misi 4 menit," ungkap dia.Selain itu, dia menjelaskan durasi keseluruhan debat yang sudah ditetapkan selama 150 menit. Dari keseluruhan durasi tersebut, 30 menit digunakan untuk iklan.Debat terakhir bakal diikuti oleh tiga capres, yakni Anies Baswedan Prabowo Subianto , dan Ganjar Pranowo . Prabowo bakal diberikan kesempatan pertama untuk memaparkan visi-misi dan program kerjanya, mengingat pada debat sebelumnya yang diberikan kesempatan pertama adalah cawapres nomor urut 01, yakni Muhaimin Iskandar.Tema besar Debat Ketiga Capres 2024 kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan iklusi. Adapun sub temanya dibagi menjadi enam, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, sertam kesejahteraan sosial dan inklusi.Televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV. Adapun dua moderator yang telah ditunjuk memandu debat adalah pembawa berita dari TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.((ABK))