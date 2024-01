Anies: Indonesia Absence No More, Respected Forever

Baca juga: Anies Tekankan Program Pertahanan Bukan Sekadar Belanja Alutsista

Jakarta: Indonesia tidak boleh absen di forum-forum internasional. Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan , menegaskannya dalam pernyataan penutup di debat ketiga calon presiden di Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.Anies menegaskan Indonesia harus bisa memakai ruang di forum internasional untuk menyampaikan ide dan gagasan secara lugas."Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani," kata Anies.Anies menegaskan semua itu dimulai dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan terbuka pada gagasan mempertahankan Indonesia dari ancaman-ancaman baru.Itu artinya, kata Anies, kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan global dengan membawa aspirasi Indonesia."Kita kirim pesan, 'We will no longer absence, Indonesia will be presence and Indonesia will colour the world. And Indonesia absence no more respected forever' (Kami tidak akan absen, Indonesia akan hadir dan Indonesia akan mewarnai dunia. Dan Indonesia tak lagi absen, dihormati selamanya)," tutur dia.((REN))