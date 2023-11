Disebut Dalam Dugaan Pelarangan Diskusi, Polda DIY: Diberi Tahu Juga Tidak

Yogyakarta: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) sempat disebut dalam peristiwa dugaan pelarangan diskusi bila dihadiri calon presiden Anies Rasyid Baswedan . Akan tetapi, kepolisian merasa tak dihubungi atau menghubungi pihak yang berkaitan dalam diskusi di Auditorium Magister Manajemen UGM tersebut."Kegiatan di kampus itu semua otoritas kampus. (Polda DIY) tidak pernah (dihubungi/menghubungi pihak dalam diskusi)," kata Kepala Polda DIY Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 21 November 2023.Suwondo menegaskan hal itu sepenuhnya jadi kewenangan kampus setempat. Di sisi lain, pihaknya tidak menolak kehadiran Anies mengisi diskusi itu. Sementara, muncul narasi pihak UGM dihubungi Polda DIY yang diinterpretasikan menolaknya."Di Jogja tidak ditolak. Bahkan kami (akan) membantu penjagaan seperti biasa selama di luar (kampus). (Selama kegiatan) di dalam kampus otoritasnya di kampus," jelasnya.Ia kembali menegaskan tak ada komunikasi dalam konteks rencana kedarangan Anies mengisi diskusi di MM UGM pada 17 November 2023 lalu. Dengan status sebagai calon presiden, kata dia, kepolisian memiliki kewenangan memberikan pengamanan."Tapi kalau nanti misalnya datang, pasti penjagaan, karena beliau sudah jadi capres. Ada prosedur yang harus ditempuh," ungkapnya.Lewat keterangan tertulis, Sekretaris UGM, Andi Sandi memperkirakan ada yang mengatur tangkapan layar percakapan di media sosial atas nama rektorat. Ia kembali menegaskan bahwa UGM tidak pernah melarang Anies Baswedan untuk datang dan mengisi acara Indonesian Future Stadium Generale di Magister Manajemen."Setelah kami telusur, panitia tanpa entah apa tujuannya memberi nama Rektorat pada profil WA staf Magister Manajemen yang meminjamkan tempat acara Studium Generale," kata dia.Diskusi yang menghadirkan calon Presiden Anies Rasyid Badwedan di Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) diduga dicekal rektorat setempat. Dalam poster tersebut dijelaskan merupakan Indonesian Future Stadium Generale di MM UGM, Jumat, 17 November 2023.Anies batal menjadi pembicara dalam acara itu. Pembicara inti digantikan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sekaligus Co Captain Timnas pasangan Anies Baswedan-A. Muhaimin Iskandar.Dalam acara Indonesian Future Stadium Generale bertema Finding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as a Pioneer of Global Sharing City tersebut, hadir pula beberapa pembicara seperti Tri Mulyani dari Urban Planning and Development UGM juga Elisa Sutanudjaya dari Rujak Urban Studies."ugm_fess padahal studium generale biasa yang gak berkaitan dengan pemilu tapi respon kampus gini yaa, apa kampus memihak salah satu calon dan menjegal lainnya biar gak masuk kampus," demikian tulis akun X bernama @UGM_FESS dikutip, Sabtu, 18 November 2023.Akun @UGM_FESS juga menampilkan sebuah hasil percakapan whatsapp berbunyi, "Mas, benar ini Anies Baswedan akan datang... Jika datang sesuai anjuran perintah Rektor UGM. Terpaksa Seminar harus dibatalkan."((DEN))