Dokter Tirta Deklarasikan Dukungan ke Anies Baswedan

Jakarta: Influencer Tirta Mandira Hudhi alias dokter Tirta menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan ini berdasarkan riset yang sudah dilakukannya beberapa waktu lalu."Aku memutuskan dukung Pak Anies," tulis dr Tirta di akun X @tirta_cipeng, Minggu 14 Januari 2024.Tirta menghormati banyak pihak yang berbeda pilihan dengan dirinya. Namun, ia berharap Anies memenangkan kontestasi lima tahunan ini.Dalam hal ini, Tirta sudah membuat video khusus terkait alasannya mendukung Anies. Tirta melakukan analisis khusus."Alasan lengkapnya cukup panjang, aku sudah buat videonya, karena aku buat analysis buat diriku sendiri. Tapi once again, aku tetap respect banget. Buat temen-temanku dan ketiga calon,in the end, setelah pilpres, jangan ada permusuhan di antara kita," ujar Tirta.Tirta berjanji akan merilis video dalam waktu mendatang. Ia berharap dalihnya mendukung Anies bisa diterima publik dengan baik.Lebih lanjut, Tirta siap mengawal program Anies jika kelak menang Pilpres 2024. Tirta akan melancarkan protes ke Anies jika tidak menjalankan program dengan baik."Jikalau Pak Anies menang, dan ada program yang enggak jalan, akulah yang akan protes-protes. Sampai jumpa di tanggal 14 februari 2024 kawan," tegas Tirta.((DHI))