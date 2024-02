Usai Nyoblos, Anies: Wakanda No More, Indonesia Forever

Baca juga: Cak Imin Optimistis AMIN Menang di Putaran Pertama

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan tuntas menggunakan hak suaranya di Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024. Anies juga mengucapkan Wakanda No More, Indonesia Forever yang merupakan tagline yang sangat melekat dengannya."Wakanda No More, Indonesia Forever," kata Anies di TPS 60, Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.Anies bersyukur sudah menuntaskan menyalurkan haknya pada Pemilu 2024. Ia juga memuji para petugas KPPS."Ini peristiwa yang seluruh dunia mengikuti dan kami bangga dan hormat kepada para petugas petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan tapi hasil kerjanya kita rasakan semua," ucap Anies.Anies mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 60, Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menggunakan hak suaranya bersama keluarganya.Anak Anies, Mutiara Annisa Baswedan, jadi yang pertama dipanggil untuk mencoblos. Lalu dilanjutkan, anak Anies lainnya, Mikail Azizi Baswedan serta istrinya, Fery Farhati, kemudian Anies.((ABK))