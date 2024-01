Anies Unggah Momen Pelukan dengan Cak Imin, Netizen: Tulus, Bukan Pelukan Politik

Netizen Berikan Respons Positif

Foto: tangkapan layar

Jakarta: Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dua kali berpelukan usai debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Momen tersebut diunggah Anies di X dan mendapat respons positif dari netizen.Debat kedua cawapres atau debat keempat Pilpres 2024 telah digelar di JCC pada Minggu, 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB. Di akhir debat, Anies dan Cak Imin tampak berpelukan di atas panggung.Ternyata, Anies kembali memeluk Cak Imin dengan erat setelah memberikan keterangan kepada pers. Senyuman Anies pun tak pernah luntur dari wajahnya. Menunjukkan kepuasan serta rasa bangga terhadap pasangannya di debat.“Ada tiga kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini, satu bangga, dua bangga, tiga bangga," kata Anies kepada awak media.Momen berpelukan Anies dan Cak Imin beredar di media sosial. Anies sendiri mengunggahnya. Respons positif sontak membanjiri kolom komentar unggahan itu. Banyak netizen yang mengagumi keduanya karena positive vibes yang mereka punya.Tidak sedikit juga pengguna sosial yang merasa terharu dengan sikap Anies yang dinilai sangat menghargai kerja keras Cak Imin. Mereka juga menilai pelukan tersebut sangatlah tulus, bukan gimmick belaka.“Find someone who will hug you the way pak anies hugs cak imin (Carilah seseorang yang memelukmu seperti Pak Anies memeluk Cak Imin),” cuit @cinnamorel.“Eh gua suka deh positive vibes-nya, mungkin sebagian orang nganggep pelukan itu biasa aja, tapi gua kalo digituin pas abis debat pasti seneng banget sih serasa dibilang "you did well", "good job", "im proud of you" tulis @mwenjual.“Abah ini tipikal org yg menghargai orang banget ya, sampe bangga banget gitu. Btw kita juga bangga sama cha imin kok,” cuit @florosyn.“Pelukan TULUS bukan Pelukan POLITIK,” tulis @deaokihardana.“Positive vibes pak, good job,” puji @mlimams.Debat kedua cawapres digelar di JCC, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024. Tema yang dibahas pada debat tersebut, yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, serta Desa.((SUR))