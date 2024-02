Dipopulerkan Film Dirty Vote, Simak Makna 'Mental Culas'

Makna 'mental culas'

Mental culas trending topic

Jakarta: Film Dirty Vote yang tayang di Youtube masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Film ini mulai tayang di Youtube pada Minggu, 11 Februari 2024 kemarin dan langsung menjadi trending topic.Secara umum, film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini mengungkapkan metode praktik kecurangan yang bisa saja terjadi dalam Pemilu 2024.Ada tiga tokoh utama yang mengungkapkan praktik kecurangan dalam pemilu. Mereka adalah para pakar hukum yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Dalam film berdurasi 1 jam 57 menit tersebut, mereka memaparkan bagaimana alat kekuasaan dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu, meski praktik tersebut melanggar dan merusak demokrasi.Di penghujung film, Bivitri Susanti melontarkan kalimat pamungkas tentang karakter pemangku kekuasaan yang mampu melakukan skema kotor kecurangan."Untuk menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu," ujar Bivitri Susanti, mengakhiri film Dirty Vote.Istilah mental culas berasal dari dua kata yakni mental dan culas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mental adalah kata yang berkaitan dengan batin dan watak manusia.Sedangkan culas dalam KBBI memiliki beberapa makna seperti curang, licik, tidak jujur dan tidak lurus hati.Dengan demikian, mental culas jelas bisa diartikan sebagai istilah yang sangat buruk jika dilabelkan kepada pihak tertentu. Mental culas bisa dimaknai sifat jahat ataupun karakter licik demi mengejar tujuannya.Ucapan penutup dari Bivitri di film Dirty Vote juga mendapat apresiasi dari warganet dan menjadi trending topic. Pasalnya quote tersebut dianggap sangat cocok dengan prilaku penguasa saat ini."THE BEST QUOTES..untuk menyusun dan menjalankan skenario KOTOR seperti ini tidak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma dua, MENTAL CULAS dan TAHAN MALU. Dirty Vote - Bivitri Susanti," tulis seorang netizen."Seorang Penipu itu memang memiliki Mental Culas dan Tahan Malu," timpal netizen lain."Closingnya Mbak Bibip di Dirty Vote sangat jelas: untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tidak perlu kepintaran dan kecerdasan, yg diperlukan cuma 2: mental culas dan tahan malu. LOUD AND CLEAR!!!!!!" komentar salah satu akun.