Jakarta: Hasil survei Indostrategic menyampaikan mayoritas masyarakat mendukung visi perubahan pada Pemilu 2024 . Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan pun identik dengan visi tersebut.Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam dalam konferensi pers virtual Rilis Survei Nasional Keberlanjutan VS Perubahan Dinamika Politik Menuju Pemilu 2024, Jumat, 14 Juli 2023."Beberapa tokoh yang dikenal publik identik dengan perubahan. Lima posisi teratas yaitu pertama capres (calon presiden) KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) Anies Baswesan 27,7 persen," kata Umam.Tokoh kedua yang dinilai identik dengan visi perubahan yaitu Prabowo Subianto . Hal itu berdasarkan penilaian 24,4 persen responden.Lalu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono dinilai 12 persen responden sebagai tokoh yang identik dengan visi perubahan. Kemudian, Mahfud MD yang dinilai 11,4 persen responden sebagai tokoh identik dengan visi perubahan."Dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh 8,4 persen," ungkap dia.Umam menyampaikan 91,3 persen responden setuju atau menginginkan visi perubahan. Sedangkan 8,2 persen tidak setuju dan 0,5 persen tidak tahu."Ada 14 bentuk perubahan yang diinginkan untuk segera terwujud," sebut dia.Dia menyampaikan lima bentuk perubahan yang paling diinginkan responden. Pertama, harga kebutuhan pokok terjangkau sebanyak 43,1 persen.Kemudian, lapangan pekerjaan sebanyak 16,9 persen; kestabilan harga jual panen pertanian, perkebunan, dan nelayan 9,5 persen; serta pelunasan hutang luar negeri 7,7 persen."Serta harga BBM (bahan bakar minyak) terjangkau sebanyak 6,1 persen," ujar dia.Survei dilakukan Indostrategic pada 9-20 Juni 2023. Jumlah responden sebanyak 1.400 orang yang dipilih dengan menggunakan multi-stage random sampling.Tingkat margin of error survei tersebut sebanyak 2,62 persen. Survei dilakukan dengan metode face to face interview.((ABK))