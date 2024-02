Warganet Ajak Pendukung Anies yang Tak Kebagian Tiket Tetap Datang ke JIS, Ini Alasannya

3,5 juta tiket ludes dalam hitungan menit

Warganet ajak yang tak kebagian tiket tetap datang ke JIS

Jakarta: Pemesanan tiket online Kampanye Akbar Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ( AMIN ) di Jakarta International Stadium (JIS) diburu masyarakat.Bagi pemegang e-tiket acara kampanye akbar Anies-Muhaimin (AMIN) di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024 dianjurkan datang lebih awal.Dijelaskan dalam detail tiket 'Kumpul Akbar Ber1 Berani Berubah' bahwa open gate mulai pukul 04.30 WIB untuk pemegang tiket. Lalu setelah pukul 06.30 dibuka untuk pemegang e-tiket.Sebanyak 3,5 juta masyarakat berebut tiket kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) di Jakarta International Stadium (JIS). Jumlah tiket tersebut ludes dalam waktu singkat usai pemesanan tiket online dibuka."Dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung,” kata Co-founder Goers, Niki, Rabu, 7 Februari 2024.Tak cuma ditunjukkan dalam penjualan tiket, fenomena lain di media sosial menunjukkan rasa kebersamaan dan semangat perjuangan antar pendukung Anies-Cak Imin.Buktinya banyak warganet berlomba-lomba mengajak pendukung yang tidak kebagian tiket untuk tetap datang membanjiri JIS akhir pekan ini. Selain untuk memberi dukungan, hal ini juga bertujuan mengantisipasi tiket yang disabotase oleh kubu rival."Gak masalah ga dpt tiket... Gak masalah ga bs masuk dlm JIS. Gak masalah di luar JIS. Niatnya datang sbg bentuk dukungan pd pak Anies dan Cak Imin. Kita tunjukkan kita ini Organik Rakyat yg ingin PERUBAHAN. SAMPAI KETEMU DI JIS KAWAN...!!!" cuit seorang netizen."Saran gw u/ pendukung 01: Yg gak dapat tiket di sini mendingan tetap aja datang ke JIS. Antisipasi disabotase lagi peserta'y seperti acara roasting Anies-Muhaimin tempo hari. Tanggung juga kampanye akbar terakhir, sekalian aja luberin luar JIS," timpal yang lain."Bang, hati2... Biasanya kalo war gini disusupin timses rival yang booking banyak tiket tapi pas hari H malah gak dateng. Supaya ngasih kesan sepi dan Pak Anies seolah2 tidak didukung banyak orang," komentar salah satu akun."YANG KEHABISAN TIKET KAMPANYE ANIES AMIN DI JIS. TETAP DATANG KE JIS UNTUK ON THE SPOT. WAR LAGI SAMPAI SOLD OUT DI SANA. TETEP DATENG TANGGAL 10," tulis akun lainnya.((PRI))