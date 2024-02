Ini Foto-Foto Influencer yang Ikut Nyoblos Pemilu 2024

2. Jovial Da Lopez dan Andovi Da Lopez

4. Jerome Polin

5. Denny Sumargo

6. Fujianti Utami Putri

7. Titan Tyra

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Selain artis, para influencer ikut membagikan momen dengan menunjukkan kelingking bertinta ungu.Berikut influencer yang membagikan momen di akun Instagram pribadi.Selebgram Arief Muhammad bersama istrinya Tiara Pangestika (Tipang) berfoto dengan kelingking warna ungu di depan tempat pemungutan suara (TPS) mereka. Arief mengajak warganet untuk memberikan komentar tempat diskon khusus pemilu."Baru aja selesai nyoblos. Coba spill dong di kolom comment, cafe / restoran / store apa aja nih yang ada diskon khusus pemilu?" tulisnya di akun Instagram @ariefmuhammad.Warganet turut memberikan rekomendasi restoran yang menyelenggarakan diskon khusus pemilu. Namun, beberapa warganet salah fokus dengan penampilan Tipang yang berbeda."Kak tipang kok tiba" Mirip mbak mata najwa (emoji tertawa).""HAAA ITU TIPANG? SUMPAH KIRAIN CEWE LAIN.""Bang itu sodara nya tipang ya."Kakak beradik Da Lopez, Jovial Da Lopez dan Andovi Da Lopez bersama sang ibu kompak berfoto dengan kelingking bertinta ungu. Jovial dan Andovi baru saja menyelenggarakan Polarisasi Musikal pada 2-4 Februari 2024 dan mengunggah video Epic Rap Battles of Presidency 2024 di YouTube skinnyindonesian24 pada 10 Februari 2024."Sepertinya ada 3 presiden yg dipilih antara kita ber-4. @andovidalopez milih siapa ya? Jangan golput." tulis Jovian di akun Instagram miliknya @jovialdalopez.Selebgram Fadil Jaidi yang sering membuat konten bersama sang ayah "Pak Muh," turut mengunggah foto selfie dan kelingking bertinta ungu. Ia turut bertanya kepada pengikutnya yang disebut "pasukan ghoib.""Dah pada nyoblos belum nieh," tulis Fadil di story akun Instagram miliknya @fadiljaidi.Youtuber dan influencer yang gemar dengan pelajaran matematika ini membagikan momen bersama keluarganya saat pencoblosan berlangsung. Jerome juga mengajak adiknya, Jesferrel yang belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP)."Sekeluarga udah nyoblos, kecuali satu yang masih belom punya KTP wkwkwkwk (emoji tertawa)," tulis Jerome di akun Instagram @jeromepolin.Dijuluki "Pebasket Sombong," Denny Sumargo bersama istrinya Olivia Sumargo tak ingin ketinggalan tren menunjukkan kelingking ungunya. Berbeda dari yang lain, lengan Denny terlihat seperti ditumpahi tinta ungu."Siapa Kita??" tulis Denny di akun Instagram miliknya @sumargodenny.Warganet salah fokus dengan tingkah laku Denny."Emg agak laen abang satu ini (emoji tertawa).""Aga lain emang.""Idolaku tenan iki."Selebgram Fujianti atau kerap disapa Fuji turut berfoto bersama keluarganya dan mengajakpengikutnya untuk tidak golongan putih (golput)."Jangan sampe golput ya gais! Happy voting day," tulis Fuji di akun Instagram miliknya @fuji_an.Beauty vlogger Titan Tyra menggunakan hak pilihnya sebelum pergi kencan bersama suaminya pada hari Valentine. Dengan dress putih, Titan terlihat anggun mendatangi TPS."voting day + valentine’s date today. whoever we voted for, we’re all on the same side - for a better Indonesia," tulisnya di akun Instagram @titantyra dengan tagar jangangolput.(Theresia Vania Somawidjaja)((ASA))