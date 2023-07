Demokrat dan PKS Yakin Pertemuan Anies-Susi Tak Terkait Pendekatan Cawapres

Jakarta: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pertemuan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti . Pertemuan Anies dan Susi diyakini tak terkait dengan pendekatan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dicari Anies.

"Kami menilai ini pertemuan yang positif. Tak ada kaitan dengan wacana cawapres. Tidak selalu pertemuan antara Mas Anies dengan tokoh-tokoh lainnya dimaknai sebagai pembahasan cawapres," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 Juli 2023.

Kamhar menilai Anies dan Susi memiliki hubungan baik sejak menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Anies kala itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Keduanya adalah anggota kabinet yang memiliki popularitas tinggi pada masa itu. Jika kemudian keduanya menyempatkan diri bersilaturahmi dan mengobrolkan tentang banyak hal, wajar-wajar saja. Selain merupakan anggota kabinet yang sangat populer pada masa itu, Bu Susi juga memiliki beragam terobosan," ujar Kamhar.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri juga mengungkapkan hal senada. Pertemuan Anies dan Susi sebatas silaturahmi.

"Silaturahmi dan kangen kangenan saja. Kan dulu sesama mantan menterinya Pak Joko Widodo," ujar Mabruri.

Ia menilai Anies sedang mencari figur cawapres yang berkriteria nomor nol atau bebas dari masalah. Namun, sosok Susi diyakini tak masuk pembahasan internal PKS bahkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai poros pendukung Anies.

"Kan cawapres sudah diserahkan ke mas Anies. PKS ikut kesepakatan saja," kata Mabruri.

Anies dan Susi bertemu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin sore, 24 Juli 2023. Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi dan keluarga. Anies yang mengenakan setelan kemeja plus rompi langsung menyapa Susi.

“Apa kabar?,” ujar Anies di Pangandaran.

“Baik, tapi sunset-nya gone, somebody stole the sun,” jawab Susi sambil bercanda dan langsung ditanggapi dengan tawa keduanya.

Anies dan Susi kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Keduanya juga menikmati air kelapa muda.

