Anies Janji Traktir Makan Malam Jika Warga Temui Metromini di Jakarta

Serang: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengajak makan malam bila masyarakat temukan bus metromini di Jakarta. Hal itu ia sampaikan saat membahas soal pembenahan transportasi umum "Sekarang kalau teman-teman ke Jakarta, ingat ya Metromini dengan asapnya yang gede itu, warnanya macam-macam. Kalau sekarang ada yang berhasil menemukan, saya traktir makan malam," kata Anies saat menghadiri uji gagasan di Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Kamis, 21 Desember 2023.Anies mengatakan bus metromini yang menjadi andalan sejumlah warga Jakarta bukan dihilangkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan pengelola bus metromini diajak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta."Bukan dihilangkan, kalau dihilangkan pasti udah ada demo dari kemarin-kemarin," ujar Anies.Anies menuturkan dulu pengelola bergantung pendapatan dari penumpang. Mereka kini dapat dari pemerintah."Kami minta anda mengisi peta Jakarta 90 persen wilayah Jakarta dilewati kendaraan umum. Lalu mereka kami bayar per kilometer setiap rute harus mutar 100 km plus minum 10 per hari. Jadi ada penumpang tidak ada penumpang dia jalan," jelas Anies.Anies melanjutkan kegiatan kampanyenya hari ini di Serang, Banten dan Jakarta. Ia mengawali kegiatan tersebut di Universitas Bina Bangsa Serang dan bertemu simpatisan di Gelanggang Remaja Ciceri Serang.Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan menghadiri acara Konsolidasi Tim Pemenangan Anies dan Muhaimin (AMIN) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat.((END))